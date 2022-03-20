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День щастя 2022: що таке щастя в очах кожного українця у картинках

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20 березня, 09:11
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У всьому світі 20 березня відзначається день щастя. Для українців це поняття стало особливим, адже, хто як не ми, зараз розуміємо, що щастя приховується у дрібницях та простих речах
День щастя – що для українців щастя
День щастя – що для українців щастя / Фото: "Сегодня"

Окрім Міжнародного дня щастя, 20 березня цього року – День весняного рівнодення. А це означає, що весна прийшла по-справжньому і попереду – лише відродження, нове життя та тепло!

Після початку війни в нашій країні кожен українець ще раз переконався, що щастя криється у найпростіших речах . Щастя – це живі батьки, щастя – це спокійно спостерігати, як сідає сонце в рідному місті, як на вулиці грають веселі та здорові діти, це чашка смачної кави вранці по дорозі на роботу, це дзвінок від батьків, це повідомлення: "В мене все гаразд" від рідних, це поцілунок та обійми коханої людини, це спів птахів за вікном, це чисте та мирне небо над головою...

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Незважаючи на такий тяжкий час, кожен українець повинен пам'ятати про те, що як би не було складно зараз, незабаром усе буде добре. Україна переможе, закінчиться війна і у кожного з нас з'явиться ще 1000 нагод бути щасливим.

День щастя 2022: картинки

Фото: Сьогодні
Фото: Сьогодні
Фото: Сьогодні
Фото: Сьогодні
Фото: Сьогодні

День щастя: вітання у віршах

Що таке щастя? Радість і веселощі,
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,
Що таке щастя? Удача, настрій,
Що таке щастя? Сліпучий успіх.
З міжнародним днем щастя
Я вітаю Вас,
Везіння в житті неодмінно Вам бажаю,
Нехай завжди збуваються мрії,
Щоб життя текло, як повна і довга річка.

***

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У кожного з нас є щастя острівець,
Кожен там господар, він не самотній,
Щастям ми дорожимо своїм завжди,
Нам без щастя жити ніяк не можна.
Ми бажаємо всім вам щастя,
Хай зникнуть лихо і негоди,
Нехай вас доля береже завжди,
Хай шлях ваш висвітлює щаслива зірка.

***

Щастя різне у всіх у нас,
Щастя, скажемо чесно, окрилює нас,
Щастям дорожимо ми кожну хвилину, кожну годину,
Навіть боремося за щастя ми часом.
З днем щастя я вітаю Вас,
Радості й прекрасного настрою бажаю,
Нехай Вам життя підносить лише прекрасні сюрпризи,
Нехай у цей день збуваються всі Ваші забаганки.

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