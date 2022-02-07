День святителя Григорія Богослова: що категорично не можна робити

Сьогодні 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Сьогодні 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Сьогодні 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Сьогодні 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День святителя Григорія Богослова: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 06:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні важливо робити добрі справи, але не можна нікому про це говорити.
День Григорія Богослова: головні традиції та заборони свята
День Григорія Богослова: головні традиції та заборони свята / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Щороку 7 лютого православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова. Цей день має цікаві традиції , а також накладає певні заборони на слова та поведінку людей. Важливо їх дотримуватися, щоб не спричинити неприємностей.

День святителя Григорія Богослова: народні традиції

Згідно з народним календарем, напередодні, 6 лютого, на день святої Ксенії Петербурзької, відзначалася півзимниця А тому від дня Григорія чекали на поворот до весни .

Реклама

Григор'єв день часто називали Григорій-весновказівник , тому що по погоді прагнули передбачити погоду не лише на найближчий час, а й на рік уперед.

Вважалося, що, який день на Григорія до полудня – такою буде перша половина наступної зими, а погода після обіду вкаже, якою буде друга половина майбутньої зими.

У день Григорія важливо робити безкорисливі добрі справи – люди вірили, що саме цього дня вони обов'язково повернуться до людини.

Реклама

Але мало просто зробити комусь добро – важливо зберегти його в таємниці, нікому не говорити і не хвалитися. Люди говорили так: " Господь і так усі добрі справи бачить ".

Святому Григорію Богослову люди молилися про дарування сили святої проповіді, про зміцнення віри та захист від хибних християнських вірувань, а також просили вказати правильний вихід зі складної ситуації.

День Григорія Богослова: що не можна робити

  • У це свято не можна стригти нігті та волосся .
  • Також не можна плювати на землю , особливо перебуваючи в дорозі.
  • Важливо робити якнайбільше добрих справ, але категорично не можна цим хвалитися , інакше вони не зарахуються.
  • Слід проявити акуратність у своїх висловлюваннях сьогодні, бо все сказане справджується.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
31 січня — 6 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти