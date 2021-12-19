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День святого Николая-2021: трогательные поздравления с именинами

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
19 декабря, 05:10
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Поздравляем с днем ангела Николая: отправляйте именинникам тематические картинки, яркие открытки и лучшие пожелания.
День ангела Николая: картинки, открытки, поздравления и стихи
День ангела Николая: картинки, открытки, поздравления и стихи / Фото: Коллаж: Сегодня

Если у вас есть знакомые Коли, Николаи и Николеньки , обязательно поздравьте их с днем ангела, потому что как раз сегодня, 19 декабря, настал важный церковный и любимый народный праздник – День святого Николая Угодника.

Имя Николай происходит от древнегреческого Николаос и означает "Победитель народов". Интересно, как звучит это имя в других странах: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Клаус, в Скандинавии – Нильс.

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Мы сделали подборку ярких картинок и открытокс днем ангела Николая , поздравлений в стихах, прозе и смс, которые вы можете адресовать именинникам.

С именинами Николая: добрые поздравления в стихах

***

Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.

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День ангела Николая: поздравительные картинки / Фото: pinterest
День ангела Николая: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем – добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще – улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.

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С днем ангела Николая: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С днем ангела Николая: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Твое здоровье, счастье и покой
Пусть Николай хранит – он ангел твой.
Твою судьбу, семью, любовь и дом
Пусть осеняет он своим крылом,
И словно путеводная звезда
С тобою рядом будет он всегда!

С именинами Николая: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С именинами Николая: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

Поздравляю, Николай!
Пусть сбываются желанья,
Будут сила и здоровье,
Оптимизм и обаяние.

Пусть везет в любимом деле,
И в любви всегда фартит,
Каждый новый шаг по жизни
Пусть успех тебе сулит.

Счастлив будь, в себе уверен,
Никогда не отступай,
Ставь всегда большие цели,
Их с улыбкой достигай.

С днем ангела Николая: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем ангела Николая: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Эффектные поздравления Николаю с днем ангела своими словами

***

Дорогой Коля, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать много солнечных дней в жизни, света и тепла, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких людей. Пусть желания твои всегда исполняются!

Поздравления с именинами Николая: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с именинами Николая: яркие картинки / Фото: pinterest

***

С Днем Святого Николая, наш любимый именинник! Пусть в этот день случится чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

Открытки и картинки в День именин Николая / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День именин Николая / Фото: pinterest

***

Поздравляю тебя, Николай, с именинами, будь уверенным в себе, самодостаточным и благородным человеком. Желаю тебе встретить счастье и любовь на жизненном пути. Всего самого хорошего!

Яркие картинки в День ангела Николая / Фото: pinterest
Яркие картинки в День ангела Николая / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, почему кладут подарки под подушку в День святого Николая.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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