День святого Николая-2021: трогательные поздравления с именинами

Если у вас есть знакомые Коли, Николаи и Николеньки , обязательно поздравьте их с днем ангела, потому что как раз сегодня, 19 декабря, настал важный церковный и любимый народный праздник – День святого Николая Угодника.
Имя Николай происходит от древнегреческого Николаос и означает "Победитель народов". Интересно, как звучит это имя в других странах: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Клаус, в Скандинавии – Нильс.
Мы сделали подборку ярких картинок и открытокс днем ангела Николая , поздравлений в стихах, прозе и смс, которые вы можете адресовать именинникам.
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С именинами Николая: добрые поздравления в стихах
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Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.
***
С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем – добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще – улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.
***
Твое здоровье, счастье и покой
Пусть Николай хранит – он ангел твой.
Твою судьбу, семью, любовь и дом
Пусть осеняет он своим крылом,
И словно путеводная звезда
С тобою рядом будет он всегда!
***
Поздравляю, Николай!
Пусть сбываются желанья,
Будут сила и здоровье,
Оптимизм и обаяние.
Пусть везет в любимом деле,
И в любви всегда фартит,
Каждый новый шаг по жизни
Пусть успех тебе сулит.
Счастлив будь, в себе уверен,
Никогда не отступай,
Ставь всегда большие цели,
Их с улыбкой достигай.
Эффектные поздравления Николаю с днем ангела своими словами
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Дорогой Коля, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать много солнечных дней в жизни, света и тепла, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких людей. Пусть желания твои всегда исполняются!
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С Днем Святого Николая, наш любимый именинник! Пусть в этот день случится чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
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Поздравляю тебя, Николай, с именинами, будь уверенным в себе, самодостаточным и благородным человеком. Желаю тебе встретить счастье и любовь на жизненном пути. Всего самого хорошего!
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