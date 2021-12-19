День святого Николая-2021: трогательные поздравления с именинами

Поздравляем с днем ангела Николая: отправляйте именинникам тематические картинки, яркие открытки и лучшие пожелания.

День ангела Николая: картинки, открытки, поздравления и стихи / Фото: Коллаж: Сегодня

Если у вас есть знакомые Коли, Николаи и Николеньки , обязательно поздравьте их с днем ангела, потому что как раз сегодня, 19 декабря, настал важный церковный и любимый народный праздник – День святого Николая Угодника.

Имя Николай происходит от древнегреческого Николаос и означает "Победитель народов". Интересно, как звучит это имя в других странах: во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Клаус, в Скандинавии – Нильс.

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Мы сделали подборку ярких картинок и открытокс днем ангела Николая , поздравлений в стихах, прозе и смс, которые вы можете адресовать именинникам.

С именинами Николая: добрые поздравления в стихах

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Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай.

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным, чтоб дождем.

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

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День ангела Николая: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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С Днем Святого Николая

Я сердечно поздравляю.

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем – добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще – улыбок, смеха,

И достатка, и успеха.

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С днем ангела Николая: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Твое здоровье, счастье и покой

Пусть Николай хранит – он ангел твой.

Твою судьбу, семью, любовь и дом

Пусть осеняет он своим крылом,

И словно путеводная звезда

С тобою рядом будет он всегда!

С именинами Николая: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

Поздравляю, Николай!

Пусть сбываются желанья,

Будут сила и здоровье,

Оптимизм и обаяние.



Пусть везет в любимом деле,

И в любви всегда фартит,

Каждый новый шаг по жизни

Пусть успех тебе сулит.



Счастлив будь, в себе уверен,

Никогда не отступай,

Ставь всегда большие цели,

Их с улыбкой достигай.

С днем ангела Николая: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Эффектные поздравления Николаю с днем ангела своими словами

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Дорогой Коля, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать много солнечных дней в жизни, света и тепла, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких людей. Пусть желания твои всегда исполняются!

Поздравления с именинами Николая: яркие картинки / Фото: pinterest

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С Днем Святого Николая, наш любимый именинник! Пусть в этот день случится чудо, пусть твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

Открытки и картинки в День именин Николая / Фото: pinterest

***

Поздравляю тебя, Николай, с именинами, будь уверенным в себе, самодостаточным и благородным человеком. Желаю тебе встретить счастье и любовь на жизненном пути. Всего самого хорошего!

Яркие картинки в День ангела Николая / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, почему кладут подарки под подушку в День святого Николая.