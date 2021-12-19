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19 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
19 декабря, 07:25
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День святого Николая – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 декабря.
19 декабря: какой сегодня праздник
19 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня день, 19 декабря

  • Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor) – также ежегодно проводится в День святого Николая под эгидой ООН с целью искоренения нищеты в обществе.
  • День адвокатуры Украины – профессиональный праздник адвокатов отмечается, начиная с 2002 года в честь введения в действие в 1992 году закона "Об адвокатуре".
  • День вечнозеленых растений – неофициальная экологическая дата, когда во многих городах традиционно устанавливают и зажигают новогодние елки. Цель мероприятий – привлечь внимание людей к судьбе хвойных деревьев.

Именинники 19 декабря

День ангела сегодня отмечают: Максим и Николай.

Какой сегодня церковный праздник

19 декабря в православной церкви чтится память святителя Николая Угодника, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, одного из самых почитаемых святых.

Народный праздник

В народе 19 декабря чествовался Никола Зимний – особо любимый и почитаемый праздник в честь святого Николая Угодника, которого считали защитником оклеветанных, невинно осужденных, обездоленных и нищих, а также покровителем моряков, купцов и детей. Святому Николаю молились о добром урожае, хорошей погоде, милости и спасении от нищеты. На Николу традиционно люди собирались, вскладчину варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании им всех благ.

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Приметы на 19 декабря:

  • на святого Николая следует раздать все долги, чтобы в следующем году не бедствовать;
  • на Николу нужно всем мириться и прощать обиды;
  • в этот день хозяин вставал пораньше и обходил весь двор, чтобы в грядущем году не было беды;
  • в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся;
  • если на Николу отказать бедным или сиротам, то семь лет придется терпеть убытки;
  • за Николаем идут никольские морозы;
  • если на Николу Зимнего холодно, то и весь сезон будет таким;
  • если в этот день тепло, то зима будет не слишком морозной.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 декабря

  • 1863 – англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
  • 1915 – Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде работы, в том числе "Черный квадрат".
  • 1972 – американский космический корабль "Аполлон-17" завершил Лунную программу.
  • 1980 – открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").
  • 1981 – открыты станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").
  • 1997 – состоялась премьера фильма "Титаник" режиссера Дж. Кэмерона.

Кто родился 19 декабря

  • 1913 – Николай Амосов, советский и украинский хирург, ученый, писатель.
  • 1915 – Эдит Пиаф, французская певица, шансонье.
  • 1919 – Николай Лукаш, украинский поэт, переводчик, литературовед.
  • 1933 – Галина Волчек, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, педагог.
  • 1944 – Анастасия Вертинская, советская и российская актриса театра и кино.

Ранее мы рассказывали, как готовить подарки под подушку на День святого Николая-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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