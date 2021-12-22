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День святой Анны-2021: тематические картинки, яркие открытки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
22 декабря, 05:10
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Сегодня православные отмечают Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы: поздравляем с этим значимый праздником
Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки
Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

22 декабря наступил День святой Анны . Этот церковный праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – Матери Иисуса Христа. Святую Анну особо почитают женщины, считая ее своей заступницей.

Мы собрали для вас нежные, милые, добрые картинки, открытки, поздравления, прозу и стихи в этот день. Поздравьте родных и близких со светлым церковным праздником и пожелайте им добра, веры и процветания.

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Лучшие поздравления с Днем святой Анны в прозе

***

Поздравляю с Днем святой Анны и в этот добрый праздник от души желаю мира, радости, взаимопонимания, здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

С Днем святой Анны: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С Днем святой Анны: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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***

Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет вашей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит вас от бед, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

День благочестивой Анны: картинки и поздравления / Фото: pinterest
День благочестивой Анны: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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***

Сегодня настал светлый праздник – День Анны. Я искренне желаю счастливой, благодатной жизни в мире и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце дарит близким людям свою любовь и надежду. Желаю здоровья, неутомимой веры и силы.

С праздником святой Анны: поздравительные открытки
С праздником святой Анны: поздравительные открытки

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы: добрые поздравления в стихах

***

Сегодня праздник непростой,
Пришел день Аннушки Святой!
Пускай она ваш дом хранит
От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,
А впереди удачи ждут,
Пусть вера свечкою горит,
Вас от напастей защитит!

Открытки и картинки в День святой Анны
Открытки и картинки в День святой Анны

***

С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желанья,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид –
И Господь всегда хранит!

Поздравления с Днем святой Анны: яркие картинки
Поздравления с Днем святой Анны: яркие картинки

***

С Днем Анны я вас поздравляю,
Пускай святая бережет,
Пусть огонек добра и света
В душе скорей она зажжет.

Просите искренне и честно,
Услышан будет голос ваш,
Раскрасит вера ярким цветом
Прекрасный жизненный пейзаж.

Добра, любви вам и надежды,
Пусть Анна от беды хранит,
Пусть путь к смирению, исцелению
Для вас всегда будет открыт.

Ранее мы рассказывали, какие выходные будут на Новый год 2022 в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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