Год Тигра – гороскоп для знаков европейского Зодиака

1 февраля начинается Новый год по китайскому календарю. Это будет год Голубого водного Тигра. Водная стихия смягчает агрессивные качества Тигра

В китайской традиции главными особенностями Тигра называют активность и любознательность. Люди, рожденные в год Тигра энергичны, любят производить наилучшее впечатление, готовы конкурировать или соревноваться. Их привлекает все новое и необычное, среди "тигров" много изобретателей и новаторов. Они любят учиться, но не всегда могут самостоятельно применить все имеющиеся у них знания.

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А какие прогнозы на год Тигра дает европейская астрология? Она утверждает, что год начнется с лихорадки, потрясений, неопределенности. Постепенно нестабильность в мире, да и в жизни обычного человека, начнет спадать. Это будет происходить скачками. Весна – вроде все стихает. Начало лета – опять лихорадка, активность, нервы. Далее снова затишье.

Вторая половина года будет гораздо гармоничнее первой. Самые хорошие месяцы – ноябрь и декабрь, когда многим удастся осуществить желания, которые долго откладывались.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов на год Тигра: год начнется с препятствий. Вы к чему-то стремитесь, но все попытки добиться желаемого наталкиваются на препятствия. Вас не понимают, обещания не выполняют. Но сдаваться и сходить с дистанции нельзя. Переломная точка: начало июня. У вас появится реальный шанс, важно им воспользоваться. Вы получите поддержку, ваши желания начнут быстро осуществляться. Важно лишь успеть завершить все, начатое летом, до конца октября. Тогда вы добьетесь наилучшего результата. В целом, год Тигра будет из тех, что запоминаются надолго. Поскольку он станет отправной точкой для интенсивного роста в ближайшие годы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп для Тельцы на год Тигра: чтобы добиться успеха в этом году, вам нужна компания. В одиночку вы не осилите задач, которые будут в этом году поставлены перед вами.

Ищите единомышленников, зажигайте коллег и друзей своими идеями. Вас обязательно поддержат. Проявляйте инициативу – первую половину года вы ведете других за собой, вторую половину года воодушевленные вами люди помогают вам дойти до цели. Такая тактика правильная.

Хотя до июля вам может казаться, что компания вам не нужна, вы и сами справитесь. Если распугаете друзей и останетесь в гордом одиночестве, ждите потерь.

Впрочем, даже в таком случае у вас появится возможность исправить свои ошибки. Такая возможность появится в ноябре.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов на год Тигра: Близнецы в европейском гороскопе и Тигр в китайском – родственные души. У них похожие гороскопы, а значит, Тигр не станет мешать своим единомышленникам-Близнецам.

Но и помогать видимо не собирается. Скорее Тигр будет проверять Близнецов – посмотрим, на что вы способны.

Поэтому у Близнецов в будущем году будут большие вызовы. Им будет оказано высокое доверие, при этом и спрос с них может оказаться довольно высоким. Проще говоря, перед вами появятся новые перспективы. Вы можете почувствовать себя свободным и окрыленным. Но чувство это ложное. Стоит дать слабину, проявить легкомыслие – и вы потеряете гораздо больше, чем сумеете приобрести.

Вероятно, Близнецы и сами все прекрасно понимают, поэтому готовы выкладываться по полной. Тем более, цели у них высокие – но достижимые. То есть, Близнецы сейчас прекрасно мотивированы.

Рассчитывайте на помощь единомышленников, которую вы получите во второй половине года. В компании любые дела пойдут быстрее. Как говорят, разом и батька легше бити.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков на год Тигра: вы должно быть уже и сейчас ощущаете, что достойны большего. Ваша компетенция, опыт и знания стоят гораздо дороже, чем вы за них получаете.

Это означает, что в год Тигра вам непременно нужно искать лучшие условия. Только не ждите, что эти условия найдутся сами собой. Под лежачий камень вода не течет. Нужно постоянно быть на виду, встречаться с людьми, способными повлиять на вашу судьбу, демонстрировать свою полезность и осведомленность.

Уже в середине весны вы, вероятно, получите хороший шанс. Учтите при этом, что такой шанс – вовсе не финал ваших усилий, а лишь старт на пути к успеху. Поэтому у вас должно открыться второе дыхание.

Во второй половине года нельзя почивать на лаврах. Надо настойчиво продвигаться вперед. Тогда действительно придет успех. И вам все начнут завидовать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп для Льва на год Тигра: Год очень важный для вас. Чтобы добиться осуществления своих планов, надо победить эмоции и представления о том, что хорошо и что плохо – те, с которыми вы живете уже много лет.

Плывя в привычном русле, вы вряд ли добьетесь настоящего прорыва. Разберитесь, кто ваш друг, а кто лишь так себя называет.

Также оцените, стоят ли ваши желания тех усилий, которые вы тратите на их осуществление. Может быть вам нужно желать совершенно другого?

Это очень непростые вопросы. Но главное в том, что получить правильные ответы на них – еще не значит, начать как-то по-другому действовать.

Весна 2022 года пройдет в колебаниях и интенсивных поисках. Причем, время это будет очень интересное. Вокруг вас будет много негатива. Но и денег вокруг вас – и у вас – будет больше, чем обычно.

К началу лета вы составите для себя новую картину мира. Сумеете ответить для себя, к чему надо стремиться, как достигать результата. И это будет начало больших изменений в вашей жизни, которые коснутся не только карьеры или финансов, например. А и личных отношений. А также образа жизни, привычек, стиля.

К концу года Львы неузнаваемо преобразятся. За внутренними переменами последуют и успехи в карьере. Если ваша цель – стать известным, найти единомышленников, добиться покровительства – то этот год вам точно подходит.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Девы на год Тигра: у вас есть время до лета, чтобы решить все вопросы, которые сейчас вас беспокоят. Например, устроить личную жизнь, в которой уже в феврале воцарится атмосфера хаоса. Взяться за ум и преодолеть все противоречия, которые имеются у вас в сфере карьеры. Возможно, вы устали от своей нынешней работы и пустили дела на самотек. Они пока что идут хорошо – вам просто везет. Но везение не будет бесконечным.

Если вы распутаете все противоречия до конца лета, ваша жизнь станет спокойной. У вас будет достаточно денег, чтобы доставлять себе маленькие радости (а может и не только маленькие), реализовываться в творчестве и общении с друзьями и наслаждаться семейным покоем.

Если не успеете, то до конца года проживете с ощущением неудовлетворенности и негатива. Также вам придется часто ограничивать и сдерживать себя.

Вторая половина года – это серьезное время, когда уже нельзя терять голову и совершать сумасбродные поступки. Предстоит постоянно думать о последствиях. Важно это серьезное время встретить достаточно подготовленным, чтобы обратить себе на пользу все, что будет происходить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов на год Тигра: вы вроде бы в хорошей позиции. В вашей жизни есть определенность – и в плане карьеры, и в личных отношениям. Но вам не хватает драйва. Слишком много рутины, но высоких целей не видно. Вы сможете сами выбрать для себя эти цели в год Тигра. Такая возможность появится у вас летом. В это время к вам поступят новые, интересные предложения, и они захватят вас целиком. Возможно, вам предстоит заниматься чем-то таким, чего вы раньше никогда не пробовали.

Важно все делать не в одиночку. Вокруг вас должна быть команда единомышленников или, по крайней мере, один близкий друг, готовый идти вперед, а может и вас за собой тянуть. Весов-одиночек неизбежно ждут поражения.

Год Тигра также будет связан с важными переменами в личной жизни. Какими именно, пока сказать не можем. Но эти перемены вам точно запомнятся надолго.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп для Скорпиона на год Тигра: в этом году важно не столько завоевывать новые рубежи, сколько удержать то, что было достигнуто раньше. Не получится так быстро и легко зарабатывать деньги, как в 2021. Придется экономить и при этом затрачивать гораздо больше усилий.

Но есть и преимущества: ваша жизнь будет теперь стабильнее, спокойне. Этот прогноз может звучать как-то грустно, но на самом деле вы будете рады таким переменам. Вам пора остепениться, стать более серьезным и научиться отвечать не только за себя. В этом суть того, что произойдет в год Тигра. Задача Тигра в том, чтобы вы "повзрослели".

Отличное время для брака, создания семьи, переезда в новый дом. Также хороший момент, чтобы закрепиться на выбранном месте работы. Там быстро показать результаты – это полдела. Вторая половина – убедить всех, что вы не опустите рук даже перед лицом проблем и трудностей, а также готовы стабильно выкладываться ради большой цели, жертвуя сиюминутным эффектом.

Год Тигра у Скорпионов будет связан с укреплением здоровья. Это будет важная тема – вам пора бросить вредные привычки, сесть на диету и заняться спортом. Не откладывайте все это на потом, начните прямо сегодня.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп для Стрельца на год Тигра: этот год хорош для кардинальных перемен. Например, искать новую работу сейчас очень неплохо. Но надо действовать разумно и рассчитывать в основном на себя.

Прямо сейчас вас может сопровождать ощущение, что вам не на кого положиться. Коллеги и подчиненные некомпетентны, друзья ненадежны. Какие-то подобные мысли будут постоянно досаждать вам зимой и весной. Еще на работе может быть повышенная взрывоопасность – ссоры и конфликты через день.

Но в мае все радикально изменится. Тут есть два сценария. Первый, вы найдете себе новое дело, место применение своих сил. Там все пойдет значительно быстрее и легче. Вы даже сами удивитесь, сколько у вас свободного времени и как легко решаются те вопросы, которые на прежнем месте работы казались неразрешимыми.

Второй сценарий, вы ничего не поменяете, просто ослабите контроль над вещами, которым раньше придавали особое значение. Окажется, что ничего не рухнуло, не наступил хаос. Просто у вас появилось больше свободного времени. А главное, вы перестали нервничать, стали больше улыбаться, больше общаетесь с друзьями и семьей.

Оба эти сценария удачны, но первый все же лучше. Поскольку даст вам возможность расти и развиваться. Суть в том, что год Тигра для Стрельцов – это год перемен, внешних и внутренних. Чем больше таких перемен будет, тем лучше для вас.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерога на год Тигра: успешным или неудачным будет этот год, решается прямо сейчас – в феврале. И может быть в марте.

У вас все в порядке, но есть основания полагать, что вы тратите время впустую. Или сосредоточены на вопросах, которые не принесут вам никакой пользы. Например, вовлечены в сложную историю с участием ваших родственников. Или же увлеклись сплетнями, интригами. При этом вы можете получать сиюминутную выгоду от происходящего, но что будет дальше?

Есть и другой вариант: вы сейчас учитесь, готовитесь к экзаменам, повышаете квалификацию. И тогда это вовсе не пустое время. В любом случае вам надо переходить к активным действиям.

Наиболее подходящий для этого момент представится в апреле. К тому времени у вас уже должен быть четкий план – что вы собираетесь делать, зачем и как.

Действия в будущем году для вас важнее поступков. Тем, кто много говорит, в том числе о самом себе, не получится добиться успеха. Другое дело – качественно сделанная работа, пусть даже это будет тяжело. Такая работа станет вашим молчаливым союзником. Поэтому не ленитесь и проверяйте все детали того, что вам поручено.

Не пытайтесь в этом году всем понравиться. Важнее, чтобы у вас не было недругов и откровенных недоброжелателей.

Также в этом году вы можете оказаться перед непростым выбором. И только от вас будет зависеть, правильное ли вы примете решение.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп для Водолея на год Тигра: точка кризиса у Водолеев – год 2020. Это был год, когда вы увидели дно. С тех пор каждый год – лучше предыдущего, и этот не исключение.

Во-первых, у вас весь год будет достаточно денег. Вы найдете, где заработать, не прилагая значительных усилий.

Во-вторых, в этом году у вас появятся новые знакомства, полезные связи. Уже в этом году новые знакомые помогут решать проблемы, связанные с карьерой и финансами.

Также предстоящий год будет хорошим в личной жизни. Возможно, ваши чувства угасли. Могут родиться новые, еще более яркие и запоминающиеся. Самое хорошее время в этом смысле – март – май. Но если что-то не получится в три весенние месяца, получится наверстать упущенное осенью – в октябре – ноябре.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб на год Тигра: нельзя терять времени! Прямо сейчас перед вами все возможности. Старайтесь найти применение всему, что плывет к вам в руки.

В первой половине года Рыбы смогут добиться значительного роста в карьере, а также найти себе дополнительные источники заработка, которые будут подкармливать без особых усилий еще очень долгое время.

Но вашим врагом сейчас является лень. Иногда вам просто не хочется заморачиваться и расходовать силы, и таким образом вы теряете одну возможность за другой.

С началом лета ручей возможности, в котором вы сейчас вольготно плещетесь, начнет пересыхать. И до того времени вам надо где-то прочно зацепиться. Тогда вторая половина года будет стабильной и окрашенной в позитивные тона. И вы сможете экономить силы и лениться в свое удовольствие.

Но если вы встретите лето без груза достижений за плечами, это время будет нервное и печальное. Правда, в октябре у вас снова начнут появляться возможности. Среди них будут и те, которыми вы пренебрегли в начале года. Но лучше не ждать, а действовать сразу. Тогда ни о чем не придется сожалеть.

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