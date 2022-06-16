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Гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака: загадочный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 июня, 05:05
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Близнецам день принесет неожиданную новость, а Стрельцы нуждаются в общении.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступивший четверг, 16 июня – станет днем проявления внутренней сущности человека. Астрологи говорят, в такие лунные сутки можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 16 июня для Овнов: если у вас сегодня появится желание выглядеть на все сто, займитесь подбором модного гардероба. Также полезно будет уделить немного времени своей внешности.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Тельцов: сегодня не стоит лезть на рожон, потому что риски будут неоправданными. Вы можете потратить намного больше сил и денег, чем в результате получите от этого пользы.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Близнецов: День принесет неожиданную новость. Старайтесь не есть вредную и тяжелую пищу в этот день, потому что вы рискуете заработать отравление или несварение желудка.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 16 июня для Раков: ваша обидчивость и ранимость способна затмить собой все остальные радости жизни. Не дайте ей полностью завладеть вами – это будет ошибкой, которая испортит настроение.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Львов: сегодняшний день больше подходит для однообразного занятия, не требующего концентрации внимания. Займите работой руки, но при этом освободите мозги для отдыха.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Дев: от вас потребуется мудрость и дальнозоркость. Так что лучше многократно отмерить, прежде чем один раз отрезать. Также не сбрасывайте со счетов свою повышенную интуицию.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Весов: вмешиваться в чужие дела сегодня вам противопоказано. В противном случае вы наживете себе врагов там, где даже и не думали. Найдите время для творческого занятия.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 16 июня для Скорпионов: пусть вас не угнетают тревожные мысли. Если вы сумеете правильно сформулировать свою проблему, то получите полезный совет от авторитетного человека.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Стрельцов: сегодня вам просто позарез необходимо интересное и плодотворное общение с друзьями. Инициируйте встречу и проведите день в приятном для вас обществе.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Козерогов: день подходит для завязывания связей, новых знакомств, налаживания общих точек соприкосновения в делах. Яркие впечатления помогут вам открыть перспективы для отношений.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Водолеев: звезды советуют отказаться от многолюдных собраний и шумных мероприятий. Лучше проведите день в уединении или же приятном обществе близких вам людей.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 16 июня для Рыб: возможно, в вашем окружении появился завистник. Проанализируйте, кто в последнее время ставит палки в колеса. Лучше ни с кем не делиться своими планами.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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