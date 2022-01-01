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Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 января, 18:00
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Астрологический прогноз на 2 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 2 января 2022 года. Новогодние праздники продолжаются, и день во многом располагает к этому. Полезно погрузиться в планирование новых дел..

Гороскоп на 2 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Если вы не будете сидеть без дела, удача точно окажется на вашей стороне. И не ждите подарков от судьбы – берите их сами, а также одаривайте окружающих, и будет всем счастье. И это не только материальные блага.

Гороскоп на 2 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Одиночество будет не самым желанным состоянием для вас в этот день, так что, если у вас появится возможность его избежать – постарайтесь нею воспользоваться. Вы будете интересным собеседником.

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Гороскоп на 2 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Для вас самым главным на этот выходной будет комфорт. Без него вы не сможете плодотворно отдохнуть и набраться впечатлений и сил на предстоящую неделю. А она обещает быть очень нескучной.

Гороскоп на 2 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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У вас появится шанс, что прибыль покроет недавние потери с лихвой. Но осмотрительность не помешает: делая шаг, проверяйте, куда вы ставите ногу. И, конечно же, не стоит заходить слишком далеко.

Гороскоп на 2 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вам лучше соглашаться со всеми, даже если вы считаете это неправильным. Так вы только выиграете, причем игра стоит свеч. А оппоненты даже станут на какое-то время вашими союзниками.

Гороскоп на 2 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Побалуйте себя – вы это заслужили. Не экономьте на себе и своих слабостях. Кстати, наибольшее удовольствие доставят вкусная еда и напитки. У вас же еще что-то осталось с новогодних праздников?

Гороскоп на 2 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Поставьте фильтр на плохие новости и наслаждайтесь отдыхом. Вас попытаются отвлечь от этого процесса – не поддавайтесь на такие провокации. Наоборот, вы сами способны втянуть людей в ритм выходного дня.

Гороскоп на 2 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Прекрасный день для похода в гости к друзьям и родственникам, которых вы давно не видели. Они очень ждут этой встречи, да и вам полезно развеяться. Не забудьте прихватить с собой подарки.

Гороскоп на 2 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Скорее всего, финансовые вопросы решатся в одно мгновение и в вашу пользу. Но они не будут приоритетными в этот день. Для вас гораздо важнее и интереснее, как будут развиваться дела сердечные.

Гороскоп на 2 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Если у вас запланировано какое-то публичное выступление или серьезный разговор, отложите его или попросите кого-то другого заменить вас. Видимо вам будет сложно выражать свои мысли или вас не так поймут.

Гороскоп на 2 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Избегайте людей, которые пользуются вашей безотказностью, поскольку вы рискуете в выходной выполнять чужую работу. Согласитесь, это скучно, особенно, когда все вокруг продолжают праздновать.

Гороскоп на 2 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Физический труд сейчас явно не для вас. Зато в этот день полезно заняться построением планов на будущее. У вас это прекрасно получится, а желания имеют все шансы реализоваться уже совсем скоро.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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