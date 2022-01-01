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Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 січня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 2 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 2 січня 2022 року. Новорічні свята продовжуються, і день багато в чому сприяє цьому. Корисно поринути у планування нових справ.

Гороскоп на 2 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви не сидітимете без діла, удача точно опиниться на вашому боці. І не чекайте на подарунки від долі – беріть їх самі, а також обдаровуйте оточуючих, і буде всім щастя. І це не лише матеріальні блага.

Гороскоп на 2 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Самотність буде не найбажанішим станом для вас цього дня, тому, якщо у вас з'явиться можливість її уникнути – постарайтеся цим скористатися. Ви будете цікавим співрозмовником.

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Гороскоп на 2 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Для вас найголовнішим на цей вихідний буде комфорт. Без нього ви не зможете плідно відпочити і набратися вражень та сил на наступний тиждень. А він обіцяє бути дуже ненудним.

Гороскоп на 2 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас з'явиться шанс, що прибуток покриє нещодавні витрати з лишком. Але обачність не завадить: роблячи крок, перевіряйте, куди ви ставите ногу. І, звичайно ж, не варто заходити надто далеко.

Гороскоп на 2 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Вам краще погоджуватися з усіма, навіть якщо ви вважаєте це неправильним. Так ви тільки виграєте, причому гра коштує свічок. А опоненти навіть стануть на певний час вашими союзниками.

Гороскоп на 2 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Побалуйте себе – ви на це заслужили. Не заощаджуйте на собі і своїх слабкостях. До речі, найбільше задоволення принесуть смачна їжа та напої. У вас іще щось залишилося з новорічних свят?

Гороскоп на 2 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Поставте фільтр на погані новини та насолоджуйтесь відпочинком. Вас спробують відвернути від цього процесу – не піддавайтесь на такі провокації. Навпаки, ви самі здатні втягнути людей у ритм вихідного дня.

Гороскоп на 2 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Чудовий день для походу у гості до друзів та родичів, яких ви давно не бачили. Вони дуже чекають на цю зустріч, та й вам корисно розвіятися. Не забудьте прихопити із собою подарунки.

Гороскоп на 2 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Швидше за все, фінансові питання вирішаться в одну мить і на вашу користь. Але вони не будуть пріоритетними у цей день. Для вас набагато важливіше і цікавіше, як розвиватимуться справи сердечні.

Гороскоп на 2 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Якщо у вас запланований якийсь публічний виступ чи серйозна розмова, відкладіть її або попросіть іншого замінити вас. Мабуть, вам буде складно висловлювати свої думки або вас не так зрозуміють.

Гороскоп на 2 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Уникайте людей, які користуються вашою безвідмовністю, оскільки ви ризикуєте у вихідний виконувати чужу роботу. Погодьтеся, це нудно, особливо коли всі навколо продовжують святкувати.

Гороскоп на 2 січня

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Фізична праця сьогодні явно не для вас. Натомість у цей день корисно зайнятися побудовою планів на майбутнє. У вас це чудово вийде, а бажання можуть виконатися вже дуже скоро.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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