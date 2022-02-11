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Как сделать фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 идей для незабываемых фотографий

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 февраля, 17:15
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Пусть ваши фотки в День влюбленных будут самыми яркими и романтическими.
Фотозона на День святого Валентина 2022: самые яркие, прикольные, эффектные идеи для влюбленных
Фотозона на День святого Валентина 2022: самые яркие, прикольные, эффектные идеи для влюбленных / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В День святого Валентина, который наступит 14 февраля, многие пары планируют романтическую встречу, любовное свидание, приятное времяпровождение со своей половинкой. Не обойтись в этот праздник без памятных фотографий .

Хотите отстоять очередь и воспользоваться уже готовыми локациями, которыми наводнены города в праздник влюбленных? А ведь гораздо интереснее придумать что-то свое и собственноручно оформить яркую, прикольную, романтическую и уникальную фотозону .

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Так вы поймаете сразу двух зайцев: создадите романтический интерьер в квартире, да и удачными фотками потом можно будет похвастаться в соцсетях.

Мы собрали для вас целых 14 вариантов, как запечатлеть свой самый романтический и страстный праздник влюбленных в День святого Валентина. Ловите идеи, смотрите фото, включайте фантазию, вдохновляйтесь и создавайте свои интересные локации на день 14 февраля.

Как сделать фотозону на День святого Валентина: лайфхаки

  • Лайфхак 1. На пороге дома

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

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Здесь живет любовь! После приятной прогулки сделайте фото на пороге , а затем уже отправляйтесь в любовное гнездышко. Ведь там вы вскоре забудете обо всем на свете, в том числе и о фотографиях.

  • Лайфхак 2. Елка-Валентинка

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Вы еще не успели выбросить елку? Даже если она давно запакована на антресолях, предлагаем на время вернуть ей жизнь, нарядив в соответствующем стиле. Ленты, цветы, мимишные игрушки и море валентинок – праздник продолжается !

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  • Лайфхак 3. Дверной проем

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Правильно оформить фотку праздника можно за две минуты . На дверной проем нацепите гирлянду из сердечек, а сами встаньте посередине – формат праздника влюбленных будет соблюден.

  • Лайфхак 4. Праздничный стол

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Сделайте фотозону прямо возле накрытого праздничного стола. На столе – цветы и свечи , над головами – яркие гирлянды, на стене – эффектное панно в виде валентинки, в глазах – любовь…

  • Лайфхак 5. Винтаж

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Любви все возрасты покорны. В Валентинов день даже винтажная мебель способна тряхнуть стариной и заиграть новыми красками, подарив вам нарядный фон для эффектных фотографий.

  • Лайфхак 6. Воздушная любовь

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Пусть, надувая шарики, каждый ваш вздох будет полон любви . Тогда и фотки выйдут особенно душевными, сердечными, нежными.

  • Лайфхак 7. Лабиринты любви

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Оформив комнату таким образом, вы получаете множество удачных локаций . Вид сверху, вид снизу, виды сбоку – как вы проходите по лабиринту из свечей, как ловите шарики с потолка, как путаетесь в сверкающем дождике…

  • Лайфхак 8. Древо любви

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

На улице еще суровая зима, а у вас в доме распускается чудесное дерево любви . Под таким приятно посидеть, помечтать о безбрежной любви и даже написать стихи. Ну, и, конечно, сфотографироваться.

  • Лайфхак 9. Газеты

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Вся пресса в этот день должна писать только о любви, не правда ли? Простейшая локация потребует несколько газетных листов и яркий валентинок.

  • Лайфхак 10. Простая математика

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Я + ТЫ = ЛЮБОВЬ! Разве может быть по-другому! В День святого Валентина станьте непосредственными участниками простой математической формулы.

  • Лайфхак 11. Крылья любви

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

От переполняющих чувств так и хочется взлететь ! И унестись на крыльях своей влюбленности в небеса, прихватив с собой любимого человека…

  • Лайфхак 12. Камин

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Особенно теплая романтическая атмосфера ощущается возле камина , пусть даже искусственного. Добавьте ему валентинок и сердечности.

  • Лайфхак 13. Игрушки

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Медведь, подвинься! В такой праздничный день душевного тепла и любви хватит на всех вокруг, в том числе и на огромного плюшевого мишку . Фотки с игрушками получаются особенно милыми.

  • Лайфхак 14. Спальня

Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Как приятно засыпать и просыпаться, а тем более – не спать в объятиях любимого человека, когда все вокруг говорит о любви…

Ранее мы рассказывали, как сделать букет из конфет на 14 февраля: пошаговая инструкция с фото.

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Ольга Козачок
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