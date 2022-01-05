Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество

Handmade снежинки

Гадаем на Рождество

Декор из мандарин

Елочные украшения

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Лучшие колядки на Рождество 2022 для детей

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 07:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Веселые рождественские колядки для взрослых и детей
Рождественские колядки для детей и взрослых 2022
Рождественские колядки для детей и взрослых 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Новым годом и Рождеством Христовым 2022! Мы уже рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать. Колядуют на Рождество Христово-2022, а щедровать и посевать нужно на Старый Новый год.

С 6 на 7 января — Рождество Христово 2022. Родные соберутся за святым ужином и будут отмечать добрый праздник. В гости ко многим придут крестники и близкие люди, принесут праздничные гостинцы и будут петь колядки. Предлагаем разучить лучшие из них, которые можно исполнять всей семьей.

Реклама

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых
Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: Инстаграм

Короткие рождественские колядки-2022

Колядую, колядую
Запах горилки носом чую!
Наливайте нам сто грамм
Будет добре нам и вам!

***

Реклама

Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!

***

Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!

Реклама

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых
Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: pixabay.com

Прикольные рождественские колядки-2022

Мы пришли колядовать,
Вы готовьтесь наливать –
Приготовьте вы вино,
Чтоб рекой оно текло.

Мы за это прямо в дом
Счастье, радость приведём.
Чтоб остались у вас жить
Вы готовьтесь заплатить.
Нам насыпьте в кошелек
Звонких денежек чуток.

***
Коляда, коляда
Накануне Рождества
Блин да лепешка
Хозяин Алешка
Дай тетка пятак
Не уйду из дома так!!
Маленький мальчик
Сел на стаканчик,
А стаканчик хруп
Дай хозяйка руб!!!

***

Долго ехали мы к вам,
К милым нашим господам.
Вы готовьте кошелечек,
И с конфетами кулечек.
Счастья мы желаем вам,
Дайте выпить нам сто грамм.

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых
Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: Инстаграм

Колядки на украинском языке 2022

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.

***
Я пастушок,
Загорнувся в кожушок,
На скрипочці граю,
Вас всіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки
Дітям на потішки.

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых
Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: pixabay.com

Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!

Также смотрите самые красивые колядки-2022 на украинском языке.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
3 - 9 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять