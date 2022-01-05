Лучшие колядки на Рождество 2022 для детей

Веселые рождественские колядки для взрослых и детей

Рождественские колядки для детей и взрослых 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Новым годом и Рождеством Христовым 2022! Мы уже рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать. Колядуют на Рождество Христово-2022, а щедровать и посевать нужно на Старый Новый год.

С 6 на 7 января — Рождество Христово 2022. Родные соберутся за святым ужином и будут отмечать добрый праздник. В гости ко многим придут крестники и близкие люди, принесут праздничные гостинцы и будут петь колядки. Предлагаем разучить лучшие из них, которые можно исполнять всей семьей.

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Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: Инстаграм

Короткие рождественские колядки-2022

Колядую, колядую

Запах горилки носом чую!

Наливайте нам сто грамм

Будет добре нам и вам!

***

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Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

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Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: pixabay.com

Прикольные рождественские колядки-2022

Мы пришли колядовать,

Вы готовьтесь наливать –

Приготовьте вы вино,

Чтоб рекой оно текло.

Мы за это прямо в дом

Счастье, радость приведём.

Чтоб остались у вас жить

Вы готовьтесь заплатить.

Нам насыпьте в кошелек

Звонких денежек чуток.

***

Коляда, коляда

Накануне Рождества

Блин да лепешка

Хозяин Алешка

Дай тетка пятак

Не уйду из дома так!!

Маленький мальчик

Сел на стаканчик,

А стаканчик хруп

Дай хозяйка руб!!!

***

Долго ехали мы к вам,

К милым нашим господам.

Вы готовьте кошелечек,

И с конфетами кулечек.

Счастья мы желаем вам,

Дайте выпить нам сто грамм.

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: Инстаграм

Колядки на украинском языке 2022

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Я пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: pixabay.com

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

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