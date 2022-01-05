Колядки на Різдво 2022: українською, для дітей, прикольні

З Новим роком та Різдвом Христовим 2022! Ми вже розповідали, як правильно колядувати, посівати та щедрувати. Колядують на Різдво Христове-2022, а щедрувати та посівати треба на Старий Новий рік.
З 6 на 7 січня — Різдво Христове 2022. Рідні зберуться за святою вечерею та відзначатимуть добре свято. У гості до багатьох прийдуть хрещеники та близькі люди, принесуть святкові гостинці та співатимуть колядки. Пропонуємо вивчити найкращі з них, які можна виконувати всією сім'єю.
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Короткі різдвяні колядки-2022
Колядую, колядую
Запах горілки носом чую!
Наливайте нам сто грам
Буде добре нам і вам!
***
Коляд, коляд, колядок
Хороший з медком оладок!
А без меду – не такий,
Дайте, тітко, пирогів!
***
Коляда, колядин,
Відкриваємо всі будинки,
Всі віконця, скриньки,
Даємо цукерок та пиріжки,
Щоб було благо вам,
Скажи спасибі небесам,
Бог здоров'я всім дає,
Адже всім допомагає!
Прикольні різдвяні колядки-2022
Ми прийшли колядувати,
Ви готуєтеся наливати
Приготуйте ви вино,
Щоб річкою воно текло.
Ми за це просто в будинок
Щастя, радість наведемо.
Щоб лишилися у вас жити
Ви готуєтеся заплатити.
Нам насипте в жменьку
Дзвінких грошей зелененьких.
***
Коляда, коляда
Напередодні Різдва
Блін та коржик
Хазяїн Альошка
Дай тітка п'ятак
Не піду з дому так!
Маленький хлопчик
Сів на склянку,
А стаканчик хруп
Дай господиня руб!
***
Довго їхали ми до вас,
До милих наших панів.
Ви готуйте гаманець,
І з цукерками ранець.
Щастя ми бажаємо вам,
Дайте випити сто грам.
Колядки українською мовою 2022
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Я пастушок,
Загорнувся в кожушок,
На скрипочці граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте
Яблучка, горішки
Дітям на потішки.
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На місті вродити густо
І картопля, і капуста,
Помідори та огірочки
І для сина, і для доньки.
Ось пісня в нас така!
Ви ж готуйте п'ятака!
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