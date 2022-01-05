Колядки на Різдво 2022: українською, для дітей, прикольні

Веселі різдвяні колядки для дорослих та дітей

Різдвяні колядки для дітей та дорослих 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

З Новим роком та Різдвом Христовим 2022! Ми вже розповідали, як правильно колядувати, посівати та щедрувати. Колядують на Різдво Христове-2022, а щедрувати та посівати треба на Старий Новий рік.

З 6 на 7 січня — Різдво Христове 2022. Рідні зберуться за святою вечерею та відзначатимуть добре свято. У гості до багатьох прийдуть хрещеники та близькі люди, принесуть святкові гостинці та співатимуть колядки. Пропонуємо вивчити найкращі з них, які можна виконувати всією сім'єю.

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Гарні колядки 2022 для дітей та дорослих / Фото: Инстаграм

Короткі різдвяні колядки-2022

Колядую, колядую

Запах горілки носом чую!

Наливайте нам сто грам

Буде добре нам і вам!

***

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Коляд, коляд, колядок

Хороший з медком оладок!

А без меду – не такий,

Дайте, тітко, пирогів!

***

Коляда, колядин,

Відкриваємо всі будинки,

Всі віконця, скриньки,

Даємо цукерок та пиріжки,

Щоб було благо вам,

Скажи спасибі небесам,

Бог здоров'я всім дає,

Адже всім допомагає!

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Гарні колядки 2022 для дітей та дорослих / Фото: pixabay.com

Прикольні різдвяні колядки-2022

Ми прийшли колядувати,

Ви готуєтеся наливати

Приготуйте ви вино,

Щоб річкою воно текло.

Ми за це просто в будинок

Щастя, радість наведемо.

Щоб лишилися у вас жити

Ви готуєтеся заплатити.

Нам насипте в жменьку

Дзвінких грошей зелененьких.

***

Коляда, коляда

Напередодні Різдва

Блін та коржик

Хазяїн Альошка

Дай тітка п'ятак

Не піду з дому так!

Маленький хлопчик

Сів на склянку,

А стаканчик хруп

Дай господиня руб!

***

Довго їхали ми до вас,

До милих наших панів.

Ви готуйте гаманець,

І з цукерками ранець.

Щастя ми бажаємо вам,

Дайте випити сто грам.

Гарні колядки 2022 для дітей та дорослих / Фото: Инстаграм

Колядки українською мовою 2022

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Я пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Гарні колядки 2022 для дітей та дорослих / Фото: pixabay.com

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На місті вродити густо

І картопля, і капуста,

Помідори та огірочки

І для сина, і для доньки.

Ось пісня в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

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