Лунный календарь на неделю 2-8 августа 2021 года

Согласно лунному календарю, самым опасным и сложным днем недели будет безлунная суббота накануне воскресного новолуния.

Какой сегодня лунный день / Фото: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 2-8 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 2-8 августа 2021 года

2 августа, понедельник – 24-й лунный день.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

3 августа, вторник – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

4 августа, среда – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

5 августа, четверг – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

6 августа, пятница – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

7 августа, суббота– 29-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

8 августа, воскресенье – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние в 16:51. День всепрощения и планирования новых дел.

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