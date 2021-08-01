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Лунный календарь на неделю 2-8 августа 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 августа, 15:08
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Согласно лунному календарю, самым опасным и сложным днем недели будет безлунная суббота накануне воскресного новолуния.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 2-8 августа 2021 года.

Читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Лунный календарь по дням на неделю 2-8 августа 2021 года

  • 2 августа, понедельник – 24-й лунный день.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

  • 3 августа, вторник – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

  • 4 августа, среда – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

  • 5 августа, четверг – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

  • 6 августа, пятница – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

  • 7 августа, суббота– 29-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

  • 8 августа, воскресенье – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние в 16:51. День всепрощения и планирования новых дел.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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