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Місячний календар на тиждень 2-8 серпня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 серпня, 15:08
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Згідно з місячним календарем, найнебезпечнішим і складним днем тижня буде безмісячна субота напередодні недільного молодика.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Сьогодні

Докладний місячний календар на початок серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 2-8 серпня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 2-8 серпня 2021 року

  • 2 серпня, понеділок – 24-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

  • 3 серпня, вівторок – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і на самоті.

  • 4 серпня, середа – 26-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

  • 5 серпня, четвер – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

  • 6 серпня, п'ятниця – 28-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.

  • 7 серпня, суббота- 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили.

  • 8 серпня, неділя – 30-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик о 16:51. День всепрощення і планування нових справ.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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