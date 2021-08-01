Місячний календар на тиждень 2-8 серпня 2021 року

Згідно з місячним календарем, найнебезпечнішим і складним днем тижня буде безмісячна субота напередодні недільного молодика.

Який сьогодні день місяця / Фото: Сьогодні

Докладний місячний календар на початок серпня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 2-8 серпня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 2-8 серпня 2021 року

2 серпня, понеділок – 24-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості і сили, коли сприятливо займатися новими справами.

3 серпня, вівторок – 25-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої і на самоті.

4 серпня, середа – 26-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не злословити.

5 серпня, четвер – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

6 серпня, п'ятниця – 28-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищающий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.

7 серпня, суббота- 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили.

8 серпня, неділя – 30-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик о 16:51. День всепрощення і планування нових справ.

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