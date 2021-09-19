Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Лунный календарь на неделю 20-26 сентября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 сентября, 13:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Согласно лунному календарю, самыми сложными днями будут понедельник и пятница – начало и конец рабочей недели.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 20-26 сентября 2021 года.

Реклама

Читайте также:

Лунный календарь по дням на неделю 20-26 сентября 2021 года

  • 20 сентября, понедельник – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

  • 21 сентября, вторник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние в 2:55. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

  • 22 сентября, среда – 17-й лунный день
Реклама

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

  • 23 сентября, четверг – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

  • 24 сентября, пятница – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

  • 25 сентября, суббота – 20-й лунный день
Реклама

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

  • 26 сентября, воскресенье – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
13 - 19 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять