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Місячний календар на тиждень 20-26 вересня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 вересня, 13:06
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Згідно з місячним календарем, найскладнішими днями будуть понеділок і п'ятниця – початок і кінець робочого тижня.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину вересня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 20-26 вересня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 20-26 вересня 2021 року

  • 20 вересня, понеділок – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, в цей період людина погано контролює свої слабкості.

  • 21 вересня, вівторок – 16-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня о 2:55. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

  • 22 вересня, середа – 17-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Овен. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

  • 23 вересня, четвер – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

  • 24 вересня, п'ятниця – 19-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

  • 25 вересня, субота – 20-й місячний день
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Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – повня. День духовного росту і перемоги, вам все під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

  • 26 вересня, неділя – 21-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – повня. Активний день, на перший план виходять такі якості, як сміливість, відвага, ризикованість.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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