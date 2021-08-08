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Лунный календарь на неделю 9-15 августа 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 августа, 13:31
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Согласно лунному календарю, в первые дни после новолуния наступает время планов и их реализации, а дела идут на подъем.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 9-15 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 9-15 августа 2021 года

  • 9 августа, понедельник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

  • 10 августа, вторник – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

  • 11 августа, среда – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

  • 12 августа, четверг – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

  • 13 августа, пятница – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

  • 14 августа, суббота – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

  • 15 августа, воскресенье – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть в 18:20. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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