Лунный календарь на неделю 9-15 августа 2021 года

Согласно лунному календарю, в первые дни после новолуния наступает время планов и их реализации, а дела идут на подъем.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 9-15 августа 2021 года.

Читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Лунный календарь по дням на неделю 9-15 августа 2021 года

9 августа, понедельник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

10 августа, вторник – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

11 августа, среда – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

12 августа, четверг – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

13 августа, пятница – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

14 августа, суббота – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

15 августа, воскресенье – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть в 18:20. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.