Лунный календарь на неделю 9-15 августа 2021 года

Подробный лунный календарь на середину августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.
Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 9-15 августа 2021 года.
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Гороскоп на неделю 8-14 августа: все знаки зодиака
Лунный календарь по дням на неделю 9-15 августа 2021 года
- 9 августа, понедельник – 2-й лунный день
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.
- 10 августа, вторник – 3-й лунный день
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.
- 11 августа, среда – 4-й лунный день
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.
- 12 августа, четверг – 5-й лунный день.
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.
- 13 августа, пятница – 6-й лунный день.
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.
- 14 августа, суббота – 7-й лунный день.
Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.
- 15 августа, воскресенье – 8-й лунный день
Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть в 18:20. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.
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