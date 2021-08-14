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Маковей-2021: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 августа, 05:42
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Сегодня Маковей-2021: отправляйте родным и друзьям красивые поздравления, стихи и картинки
Праздник Маковей: поздравления, картинки, открытки и стихи
Праздник Маковей: поздравления, картинки, открытки и стихи

Маковей или Медовый Спас наступил сегодня, 14 августа. Это добрый летний праздник, посвященный Христу Спасителю. На Маковея традиционно угощаются маковой выпечкой с медом, делают букеты-маковейчики и желают друг другу добра и процветания.

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Мы подготовили для вас эффектные и яркие картинки, поздравления, открытки и стихи с Маковеем и Медовым Спасом, которые вы можете отправить родным и близким людям.

Короткие поздравления с Маковеем

***

Пусть Маковей к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.

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С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards
С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards
С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards
С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards
С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards
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С праздником Маковея и Медового Спаса: красивые стихи

***

Вас с Маковеем поздравляю,
Желаю сладкой жизни вам,
Господь пускай вам помогает,
Хранит от бед, обид и драм.

Откройте сердце для молитвы,
Просите честно, от души,
Чисты пусть будут ваши мысли,
Намерения – хороши.

Добра вам, мира и достатка,
В семье – любви и понимания,
Успехов вам в благих делах,
Счастливых лет и процветания.

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Поздравления с Маковеем друзьям в прозе

***

Поздравляю вас с Маковеем! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в вашем доме!

Праздник Маковея-2021: добрые пожелания в стихах

***

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С Маковеем щедрым,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

Поздравления Маковеем своими словами

***

Вот и пришел день Медового Спаса Маковея! Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Маковей сделает счастливыми вас и вашу семью!

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Маковый Спас: лучшие поздравления в стихах

***

Пусть жизнь будет сладкой, как мед.
Пусть счастье рекою течет.
Пусть дни будут светлыми как небеса
И не встретится больше тьмы полоса.

Желаю, чтоб с этого чистого дня
Сказкой стала бы жизнь для тебя.
Пусть здоровье, достаток и радостный звон
Никогда не покинут твой дом.

Короткие и прикольные поздравления с Маковеем

***

Маковей, Медовый Спас!
Значит, повод есть у нас –
Замечательный и сладкий
Для веселья без оглядки.
Реже злись, не суетись,
А медком ты угостись!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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