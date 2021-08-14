Маковей-2021: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

Сегодня Маковей-2021: отправляйте родным и друзьям красивые поздравления, стихи и картинки

Праздник Маковей: поздравления, картинки, открытки и стихи

Маковей или Медовый Спас наступил сегодня, 14 августа. Это добрый летний праздник, посвященный Христу Спасителю. На Маковея традиционно угощаются маковой выпечкой с медом, делают букеты-маковейчики и желают друг другу добра и процветания.

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Мы подготовили для вас эффектные и яркие картинки, поздравления, открытки и стихи с Маковеем и Медовым Спасом, которые вы можете отправить родным и близким людям.

Короткие поздравления с Маковеем

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Пусть Маковей к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

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С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards С Маковеем: красивые открытки, картинки, стихи и поздравления / Фото: bonnycards 1 /5

С праздником Маковея и Медового Спаса: красивые стихи

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Вас с Маковеем поздравляю,

Желаю сладкой жизни вам,

Господь пускай вам помогает,

Хранит от бед, обид и драм.



Откройте сердце для молитвы,

Просите честно, от души,

Чисты пусть будут ваши мысли,

Намерения – хороши.



Добра вам, мира и достатка,

В семье – любви и понимания,

Успехов вам в благих делах,

Счастливых лет и процветания.

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Поздравления с Маковеем друзьям в прозе

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Поздравляю вас с Маковеем! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в вашем доме!

Праздник Маковея-2021: добрые пожелания в стихах

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С Маковеем щедрым,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.



Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

Поздравления Маковеем своими словами

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Вот и пришел день Медового Спаса Маковея! Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Маковей сделает счастливыми вас и вашу семью!

Маковый Спас: лучшие поздравления в стихах

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Пусть жизнь будет сладкой, как мед.

Пусть счастье рекою течет.

Пусть дни будут светлыми как небеса

И не встретится больше тьмы полоса.



Желаю, чтоб с этого чистого дня

Сказкой стала бы жизнь для тебя.

Пусть здоровье, достаток и радостный звон

Никогда не покинут твой дом.

Короткие и прикольные поздравления с Маковеем

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Маковей, Медовый Спас!

Значит, повод есть у нас –

Замечательный и сладкий

Для веселья без оглядки.

Реже злись, не суетись,

А медком ты угостись!

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