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Маковія-2021: яскраві листівки, вірші й привітання зі святом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 серпня, 05:42
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Сьогодні Маковія-2021: відправляйте рідним і друзям красиві привітання, вірші і картинки
Свято Маковія: привітання, картинки, листівки та вірші
Свято Маковія: привітання, картинки, листівки та вірші

Маковія або Медовий Спас настав сьогодні, 14 серпня. Це добре літнє свято, присвячене Христу Спасителю. На Маковія традиційно пригощаються маковою випічкою з медом, роблять букети-маковійчики і бажають одне одному добра і процвітання.

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Ми підготували для вас ефектні і яскраві картинки, привітання, листівки і вірші з Маковієм і Медовим Спасом, які ви можете відправити рідним і близьким людям.

Короткі привітання з Маковієм

***

Пусть Маковей к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.

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З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards
З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards
З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards
З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards
З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards
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Зі святом Маковія і Медового Спаса: красиві вірші

***

Вас с Маковеем поздравляю,
Желаю сладкой жизни вам,
Господь пускай вам помогает,
Хранит от бед, обид и драм.

Откройте сердце для молитвы,
Просите честно, от души,
Чисты пусть будут ваши мысли,
Намерения – хороши.

Добра вам, мира и достатка,
В семье – любви и понимания,
Успехов вам в благих делах,
Счастливых лет и процветания.

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Привітання з Маковієм друзям у прозі

***

Вітаю вас з Маковеєм! Бажаю, щоб в житті було більше сонця, тепла і літо тривало довго-довго! Нехай ваші запаси добре зберігаються, а достаток заповнюється медовою солодкістю! Здоров'я, терпіння, працьовитості, щирості і простоти. Нехай завжди буде благополуччя і розуміння в вашому домі!

Свято Маковія-2021: добрі побажання у віршах

***

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С Маковеем щедрым,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

Привітання з Маковієм своїми словами

***

Ось і прийшов день Медового Спаса Маковія! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Маковій зробить щасливими вас і вашу родину!

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Маковий Спас: найкращі привітання у віршах

***

Пусть жизнь будет сладкой, как мед.
Пусть счастье рекою течет.
Пусть дни будут светлыми как небеса
И не встретится больше тьмы полоса.

Желаю, чтоб с этого чистого дня
Сказкой стала бы жизнь для тебя.
Пусть здоровье, достаток и радостный звон
Никогда не покинут твой дом.

Короткі і прикольні привітання з Маковієм

***

Маковей, Медовый Спас!
Значит, повод есть у нас –
Замечательный и сладкий
Для веселья без оглядки.
Реже злись, не суетись,
А медком ты угостись!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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