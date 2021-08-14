Маковія-2021: яскраві листівки, вірші й привітання зі святом

Сьогодні Маковія-2021: відправляйте рідним і друзям красиві привітання, вірші і картинки

Свято Маковія: привітання, картинки, листівки та вірші

Маковія або Медовий Спас настав сьогодні, 14 серпня. Це добре літнє свято, присвячене Христу Спасителю. На Маковія традиційно пригощаються маковою випічкою з медом, роблять букети-маковійчики і бажають одне одному добра і процвітання.

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Ми підготували для вас ефектні і яскраві картинки, привітання, листівки і вірші з Маковієм і Медовим Спасом, які ви можете відправити рідним і близьким людям.

Короткі привітання з Маковієм

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Пусть Маковей к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

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З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards З Маковієм: красиві листівки, картинки, вірші і привітання / Фото: bonnycards 1 /5

Зі святом Маковія і Медового Спаса: красиві вірші

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Вас с Маковеем поздравляю,

Желаю сладкой жизни вам,

Господь пускай вам помогает,

Хранит от бед, обид и драм.



Откройте сердце для молитвы,

Просите честно, от души,

Чисты пусть будут ваши мысли,

Намерения – хороши.



Добра вам, мира и достатка,

В семье – любви и понимания,

Успехов вам в благих делах,

Счастливых лет и процветания.

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Привітання з Маковієм друзям у прозі

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Вітаю вас з Маковеєм! Бажаю, щоб в житті було більше сонця, тепла і літо тривало довго-довго! Нехай ваші запаси добре зберігаються, а достаток заповнюється медовою солодкістю! Здоров'я, терпіння, працьовитості, щирості і простоти. Нехай завжди буде благополуччя і розуміння в вашому домі!

Свято Маковія-2021: добрі побажання у віршах

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С Маковеем щедрым,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.



Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

Привітання з Маковієм своїми словами

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Ось і прийшов день Медового Спаса Маковія! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Маковій зробить щасливими вас і вашу родину!

Маковий Спас: найкращі привітання у віршах

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Пусть жизнь будет сладкой, как мед.

Пусть счастье рекою течет.

Пусть дни будут светлыми как небеса

И не встретится больше тьмы полоса.



Желаю, чтоб с этого чистого дня

Сказкой стала бы жизнь для тебя.

Пусть здоровье, достаток и радостный звон

Никогда не покинут твой дом.

Короткі і прикольні привітання з Маковієм

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Маковей, Медовый Спас!

Значит, повод есть у нас –

Замечательный и сладкий

Для веселья без оглядки.

Реже злись, не суетись,

А медком ты угостись!

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