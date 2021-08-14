Маковія-2021: яскраві листівки, вірші й привітання зі святом

Маковія або Медовий Спас настав сьогодні, 14 серпня. Це добре літнє свято, присвячене Христу Спасителю. На Маковія традиційно пригощаються маковою випічкою з медом, роблять букети-маковійчики і бажають одне одному добра і процвітання.
Ми підготували для вас ефектні і яскраві картинки, привітання, листівки і вірші з Маковієм і Медовим Спасом, які ви можете відправити рідним і близьким людям.
Короткі привітання з Маковієм
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Пусть Маковей к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
Зі святом Маковія і Медового Спаса: красиві вірші
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Вас с Маковеем поздравляю,
Желаю сладкой жизни вам,
Господь пускай вам помогает,
Хранит от бед, обид и драм.
Откройте сердце для молитвы,
Просите честно, от души,
Чисты пусть будут ваши мысли,
Намерения – хороши.
Добра вам, мира и достатка,
В семье – любви и понимания,
Успехов вам в благих делах,
Счастливых лет и процветания.
Привітання з Маковієм друзям у прозі
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Вітаю вас з Маковеєм! Бажаю, щоб в житті було більше сонця, тепла і літо тривало довго-довго! Нехай ваші запаси добре зберігаються, а достаток заповнюється медовою солодкістю! Здоров'я, терпіння, працьовитості, щирості і простоти. Нехай завжди буде благополуччя і розуміння в вашому домі!
Свято Маковія-2021: добрі побажання у віршах
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С Маковеем щедрым,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
Привітання з Маковієм своїми словами
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Ось і прийшов день Медового Спаса Маковія! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Нехай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Маковій зробить щасливими вас і вашу родину!
Медовий Спас Маковія: що не можна робити на свято
Маковий Спас: найкращі привітання у віршах
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Пусть жизнь будет сладкой, как мед.
Пусть счастье рекою течет.
Пусть дни будут светлыми как небеса
И не встретится больше тьмы полоса.
Желаю, чтоб с этого чистого дня
Сказкой стала бы жизнь для тебя.
Пусть здоровье, достаток и радостный звон
Никогда не покинут твой дом.
Короткі і прикольні привітання з Маковієм
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Маковей, Медовый Спас!
Значит, повод есть у нас –
Замечательный и сладкий
Для веселья без оглядки.
Реже злись, не суетись,
А медком ты угостись!
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