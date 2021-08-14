Медовый Спас 2021: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августа православные христиане отмечают большой религиозный праздник Медовый Спас 2021. В этот день нужно освятить в церкви букет из полевых цветов с маком. По поверьям, такой букет должно входить 17 трав, а приобрести его можно перед самим праздником.
Кроме того, на Маковея люди собирают урожай меда. Потому и спас, что "спасались запасая".
Мы собрали для вас подборку самых лучших поздравлений с Медовым Спасом. Обязательно поздравьте своих родных, друзей, коллег и знакомых.
Поздравления в Медовый Спас 14 августа
Медовый спас! Приятный запах...
Мед сегодня вновь в цене,
Он энергии, здоровья
Принесет тебе и мне!
***
Пусть, накопленный за лето,
Луговой, лесной запас,
В платье пестрое одетый,
Вам отдаст щедрейший Спас!
***
Словно бабочек порханье,
Словно тихое прощанье,
Мед нам дарит обещанье
Охранять, лелеять нас!
***
Я желаю лишь добра,
Чтоб душа любила.
Спас Медовый. Вам – "Ура!".
Всем желаю силы.
***
Мед течет, что по усам,
На пирах был здесь и там,
Но приятней нет сего,
Спаса, что нам всем дано,
Что Медовым величают,
Что пожалуй каждый знает!
С праздником, с свершением всех,
И медовых вам потех!
Первый Спас – Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!
***
Медок янтарный так и манит,
Чарует нежный аромат.
Мы нынче первый спас встречаем
И радуется стар и млад.
Пусть будет жизнь такой же сладкой,
И праздник дом ваш посетит.
Всю грусть прогонит без остатка
И всех Господь благословит!
***
Льется наш медок рекой,
Сладкий, свежий, очень вкусный,
Спас Медовый к нам пришел,
Праздник светлый, но не грустный.
Веселимся от души,
Наслаждаемся погодой,
В Первый Спас желаем всем,
Быть счастливыми на годы!
***
В первый Спас медовый, сладкий,
Вам желаю я добра.
Банка лакомства святого,
В дом здоровье принесла.
Колокольный звон очистит,
Души наши и слова.
Благодать сойдет большая,
На тебя и на меня
***
Спас медовый наступил вдруг,
Собирать пора медок,
В этот день никто не будет
Огорчен и одинок!
Всем желаем только счастья,
Благодати и тепла,
Небеса помогут в этом,
Всем судьба будет мила.
***
Радости у нас немало,
И недаром, неспроста!
День сегодняшний – начало
Для Успенского поста!
Труд пчелиный был недаром -
Божьей сладости припас!
Сладкий, солнечный, янтарный
Первый Спас, Медовый Спас!
***
Мокрый спас! Медовый спас!
Нам много радости придаст!
Освятим мы мёд и воду
И поедем на природу!
Вот и лето отлетает,
Первым медом одарив,
Радость пусть не отпускает,
Стол торжественный накрыв.
Пусть несет благословенье
Первый Спас, Медовый Спас,
И отличным настроеньем
Наградит пускай он вас!
***
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
***
В медовый спас желаю жизни сладкой,
Как мед душистый с пасеки лесной,
В душе – покоя, в помыслах порядка,
Для сердца – радости, и мира над землей.
Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,
Легка, воздушна, до краев полна
Прохладной мяты, меда аромата
И терпкого искристого вина.
Немецкий маковый пирог "зебра" – видеорецепт:
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