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Медовий Спас 2021: привітання та листівки зі святом 14 серпня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 серпня, 06:42
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Добірка найкращих привітань в картинках і віршах з Медовим Спасом 14 серпня 2021
Медовий Спас 2021: привітання та листівки
Медовий Спас 2021: привітання та листівки / Фото: Depositphotos

14 серпня православні християни відзначають велике релігійне свято Медовий Спас 2021. Цього дня потрібно освятити в церкві букет з польових квітів з маком. За повір'ям, такий букет має входити 17 трав, а придбати його можна перед самим святом.

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Крім того, на Маковія люди збирають урожай меду. Тому і Спас, що "спасали запасаючи".

Ми пропонуємо добірку найкращих привітань з Медовим Спасом 2021. Обов'язково привітайте своїх рідних, друзів, колег і знайомих.

Привітання з Медовим Спасом 2021
Привітання з Медовим Спасом 2021 / Фото: Bipbap

Привітання в Медовий Спас 14 серпня

Медовый спас! Приятный запах...

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Мед сегодня вновь в цене,
Он энергии, здоровья
Принесет тебе и мне!

***

Пусть, накопленный за лето,
Луговой, лесной запас,
В платье пестрое одетый,
Вам отдаст щедрейший Спас!

***
Словно бабочек порханье,
Словно тихое прощанье,
Мед нам дарит обещанье
Охранять, лелеять нас!

Привітання з Медовим Спасом 2021
Привітання з Медовим Спасом 2021 / Фото: Bipbap

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***
Я желаю лишь добра,
Чтоб душа любила.
Спас Медовый. Вам – "Ура!".
Всем желаю силы.

***
Мед течет, что по усам,
На пирах был здесь и там,
Но приятней нет сего,
Спаса, что нам всем дано,
Что Медовым величают,
Что пожалуй каждый знает!
С праздником, с свершением всех,
И медовых вам потех!

Первый Спас — Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!

Привітання з Маковієм 2021
Привітання з Маковієм 2021 / Фото: Bipbap

***
Медок янтарный так и манит,
Чарует нежный аромат.
Мы нынче первый спас встречаем
И радуется стар и млад.
Пусть будет жизнь такой же сладкой,
И праздник дом ваш посетит.
Всю грусть прогонит без остатка
И всех Господь благословит!

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***
Льется наш медок рекой,
Сладкий, свежий, очень вкусный,
Спас Медовый к нам пришел,
Праздник светлый, но не грустный.
Веселимся от души,
Наслаждаемся погодой,
В Первый Спас желаем всем,
Быть счастливыми на годы!

***
В первый Спас медовый, сладкий,
Вам желаю я добра.
Банка лакомства святого,
В дом здоровье принесла.
Колокольный звон очистит,
Души наши и слова.
Благодать сойдет большая,
На тебя и на меня

***
Спас медовый наступил вдруг,
Собирать пора медок,
В этот день никто не будет
Огорчен и одинок!
Всем желаем только счастья,
Благодати и тепла,
Небеса помогут в этом,
Всем судьба будет мила.

***
Радости у нас немало,
И недаром, неспроста!
День сегодняшний – начало
Для Успенского поста!
Труд пчелиный был недаром -
Божьей сладости припас!
Сладкий, солнечный, янтарный
Первый Спас, Медовый Спас!

***
Мокрый спас! Медовый спас!
Нам много радости придаст!
Освятим мы мёд и воду
И поедем на природу!
Вот и лето отлетает,
Первым медом одарив,
Радость пусть не отпускает,
Стол торжественный накрыв.
Пусть несет благословенье
Первый Спас, Медовый Спас,
И отличным настроеньем
Наградит пускай он вас!

***
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!

***
В медовый спас желаю жизни сладкой,
Как мед душистый с пасеки лесной,
В душе – покоя, в помыслах порядка,
Для сердца – радости, и мира над землей.
Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,
Легка, воздушна, до краев полна
Прохладной мяты, меда аромата
И терпкого искристого вина.

Німецький маковий пиріг "Зебра" – відеорецепт:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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