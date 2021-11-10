Можно ли выходить замуж и жениться в 2022 году: приметы и суеверия

Будет ли 2022 год високосным, чем он интересен и опасен для начала семейной жизни и как избежать неприятностей.

2022 - год вдовы или вдовца? / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающий 2022 год – не високосный. Мы рассказывали, как это можно просто рассчитать. Но вот каким он будет – годом вдовы или вдовца, насколько он безопасен для бракосочетания и какие приметы настораживают молодые пары от создания семьи, читайте в нашей статье.

Почему все боятся именно високосного года

Все очень просто. Народные приметы постарались окрасить один из четырех годов в мрачные тона и наделили его самыми плохими свойствами : урожай слабый, удачи во всех начинаниях не будет, наблюдается много войн, болезней, природных бедствий.

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Особенно досталось свадьбам. Считается, что они в этот период будут несчастливыми и приведут к быстрому распаду семьи , ссорам, изменам и несчастьям.

Верить этому или нет – дело каждого, но мало кто из людей хотел рисковать и проверять на себе правдивость этих народных мудростей.

Невисокосные годы: чем страшны для свадьбы

С високосным годом все понятно, но на этом неприятности не заканчиваются. Оказывается, что следом за високосным следуют еще более опасные для семей периоды: год вдовца и год вдовы .

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Если верить суевериям, то как раз нынешний, 2021-й – это год вдовы . Это означает, что у женщин после свадьбы велик риск остаться вдовой. Наши прародители связывали эту примету с тем, что високосные годы часто приносят с собой войны, в результате которых гибнет, в первую очередь, большое количество мужчин.

Второй год после високосного – это год вдовца . Таковым как раз и будет 2022 год . В отличие от года вдовы, он не имеет настолько логичного обоснования. Наши предки считали, что, поженившись в такой год, мужчина может потерять возлюбленную жену в юном возрасте. Критичными в этом смысле считаются как раз первые два года совместной жизни.

Исходя из народных наблюдений, лишь один год из четырех менее всего представляет опасность для свадеб, венчаний и заключения браков. Ближайшим таким годом будет 2023-й .

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Приметы на свадьбу для счастливой семьи

Если вас не страшат годы високосные, вдовы или вдовца, можете узнать, какие народные приметы помогут созданию счастливой семейной жизни.

Невесте не стоит надевать короткое свадебное платье выше колен.

Нельзя надевать обручальное кольцо на перчатку – это знак несерьезного отношения друг к другу.

Если в туфли положить по монетке , жизнь будет счастливой и богатой.

Невеста ни в коем случае не должна давать любой из подруг примерять свое свадебное платье .

То же касается свадебных туфель, фаты и колец – до свадьбы .

Хороший ритуал – обсыпать зерном, конфетами и монетками жениха и невесту, выходящих из дома. Это принесет им достаток, богатство и скорое пополнение в семье.

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