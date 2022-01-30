Напрасные иллюзии и дурные советы – общий гороскоп на завтра, 31 января – приметы, талисманы и диета дня

Астролог составил прогноз на понедельник, день перед новолунием, который будет хорош только для мелких, будничных дел

Завтра – день неблагоприятный, как и любой день перед новолунием. Лучше не предпринимать ничего важного, не начинать новых дел, не строить планы и не брать на себя большую ответственность.

Просто занимайтесь будничными хлопотами или мелкими, привычными делами. Не стройте иллюзий по поводу выгодных предложений, касающихся работы и денег, которые вы получите сегодня. Скорее всего это просто иллюзии.

День связан с напрасной потерей сил, а также с искушениями, которые заставляют человека суетиться, часто – поступать плохо, но удовлетворения не приносят.

Настроение: может быть самым разным – веселье сменяется грустью. Может быть раздражительным.

Карьера, работа: день хорош только для будничных дел, рутины. В делах можно допустить опасные ошибки, так что все надо проверять.

Ваши финансы: плохо для покупок, очень плохо сегодня брать в долг.

Общение: не болтайте, не верьте обещаниям.

Любовь, свидания: плохой день, лучше такого рода дела решать в другие дни.

Семья: ситуация нейтральна, день может быть спокойным.

Здоровье: болезни, начавшиеся сегодня, вероятно будут легкими и непродолжительными.

Диета дня: в классических трактатах по астрологии значится, что в последний день лунного месяца надо есть свежую выпечку – пироги, блины. Еще лучше – пост, воздержание от пищи.

Примета на сегодня: если с утра вы слышите громкую музыку – за окном или у соседей, это предупреждение, что вы в чем-то поступаете неверно.

Счастливые цвета в одежде: надо избегать украшений из костей или рога, цвета в одежде – белый и черный, очень скучно.

Камни-талисманы: опал, яшма, жемчуг.

Сны на завтра: тут нет определенности. Обычно они не сбываются. Некоторые астрологи считают, что в ночь на завтра человеку могут присниться истории из его прошлых перерождений.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Стрельцы, Водолеи – но и для них удача ограничена.

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