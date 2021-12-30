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Новогодний гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
30 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 31 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 31 декабря 2021 года. Вот и наступает долгожданный праздник – Новый год. Этот день наполнен радостным предчувствием, праздничным настроением и реализацией желаний – почаще прислушивайтесь к своей интуиции.

Гороскоп на 31 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Ваше обаяние, привлекательность и успех у противоположного пола в этот день заметно усилятся. Так что новогодняя ночь обещает быть интересной. И праздник пройдет даже лучше, чем вы думали.

Гороскоп на 31 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вас ждут приятные хлопоты, приготовления и сюрпризы. Вероятно, в новогоднюю ночь вам предстоит романтическое признание и открытие. И не забудьте под звон бокалов обязательно загадать желание!

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Гороскоп на 31 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

День подарит приятные новости и встречи. Как встретите Новый год, так его и проведете, так что основные силы направьте на организацию мероприятия. Уделите внимание близким и поздравьте их с праздником.

Гороскоп на 31 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Ожидайте приятных сюрпризов. Вам захочется поскорее окунуться в атмосферу праздника, развернуть подарки и загадать желания. Тем более что свои презенты вы уже давно приготовили к вручению.

Гороскоп на 31 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Настроение будет хорошим, праздничным. Многие ваши мечты, которые казались несбыточными, имеют все шансы претвориться в жизнь. Друзья порадуют приятными новостями, и Новый год вы встретите на веселой волне.

Гороскоп на 31 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваша задача – с самого утра рассчитать силы и правильно расставить приоритеты. Вам придут хорошие новости – воспринимайте это как положительный знак и встречайте Новый год с оптимистичным настроением.

Гороскоп на 31 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

День пройдет активно, хлопотно, но интересно. Вы получите массу хороших новостей, общения и поздравлений от близких. А если вы верите в магию новогодней ночи, обязательно загадайте желание и запейте его шампанским.

Гороскоп на 31 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Хороший, позитивный день, когда можно побаловать себя какими-то покупками или сделать серьезное приобретение, чтобы порадовать близких. Сам праздник хорошо встретить в компании старых и проверенных друзей.

Гороскоп на 31 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

День насыщен общением, контактами с людьми, приятными встречами и новостями. Приготовьтесь к сюрпризам и получению удовольствий. Но главные ваши надежды будут нацелены на старт Нового года.

Гороскоп на 31 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Последний день уходящего года порадует приятным развитием событий и отличным настроением. Постарайтесь отдохнуть перед наступлением праздника. А в новогоднюю ночь сфокусируйтесь на своих желаниях.

Гороскоп на 31 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вас ждет день удачи и везения. Окружающие будут проявлять повышенное внимание к вашей персоне и дарить комплименты. А сам праздник порадует разнообразием, если вы выбрали веселую компанию, с кем его встретить.

Гороскоп на 31 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Настроение будет общительным и доброжелательным. Загадывайте желание и получайте удовольствие от уюта и тепла домашнего очага. Только обязательно выспитесь перед праздничной ночью.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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