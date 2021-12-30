Новорічний гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 31 грудня 2021 року. Ось і настає довгоочікуване свято – Новий рік. Цей день сповнений радісного передчуття, святкового настрою та реалізації бажань – частіше прислухайтеся до своєї інтуїції.

Гороскоп на 31 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ваша чарівність, привабливість та успіх у протилежної статі цього дня помітно посиляться. Тож новорічна ніч обіцяє бути цікавою. І свято пройде навіть краще, ніж ви думали.

Гороскоп на 31 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На вас чекають приємні турботи, приготування та сюрпризи. Ймовірно, новорічної ночі у вас буде романтичне зізнання та відкриття. І не забудьте під дзвін келихів обов'язково загадати бажання!

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Гороскоп на 31 грудня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

День подарує приємні новини і зустрічі. Як зустрінете Новий рік, так його й проведете, тож основні сили направте на організацію заходу. Приділіть увагу близьким та привітайте їх зі святом.

Гороскоп на 31 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Чекайте на приємні сюрпризи. Вам захочеться якнайшвидше поринути в атмосферу свята, розгорнути подарунки та загадати бажання. Тим більше що свої презенти ви вже давно приготували до вручення.

Гороскоп на 31 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Настрій буде добрим, святковим. Багато ваших мрій, які здавались нездійсненними, можуть втілитись у життя. Друзі порадують приємними новинами і Новий рік ви зустрінете на веселій хвилі.

Гороскоп на 31 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваше завдання – з самого ранку розрахувати сили і правильно розставити пріоритети. Вам прийдуть гарні новини – сприймайте це як позитивний знак і зустрічайте Новий рік з оптимістичним настроєм.

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

День пройде активно, клопітно, але цікаво. Ви отримаєте купу хороших новин, спілкування та привітань від близьких. А якщо ви вірите в магію новорічної ночі, обов'язково загадайте бажання та запийте його шампанським.

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Хороший, позитивний день, коли можна побалувати себе якимись покупками або зробити серйозне придбання, щоби порадувати близьких. Саме свято добре зустріти у компанії старих та перевірених друзів.

Гороскоп на 31 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

День насичений спілкуванням, контактами з людьми, приємними зустрічами і новинами. Приготуйтеся до сюрпризів та задоволення. Але найголовніші ваші надії будуть націлені на старт Нового року.

Гороскоп на 31 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Останній день року порадує приємним розвитком подій і гарним настроєм. Намагайтеся відпочити перед настанням свята. А новорічної ночі сфокусуйтеся на своїх бажаннях.

Гороскоп на 31 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

На вас чекає день удачі та везіння. Оточуючі проявлятимуть підвищену увагу до вашої персони і даруватимуть компліменти. А саме свято порадує різноманітністю, якщо ви обрали веселу компанію, з ким його зустріти.

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Настрій буде товариським та доброзичливим. Загадуйте бажання і отримуйте задоволення від затишку та тепла домашнього вогнища. Тільки обов'язково виспіться перед святковою ніччю.

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