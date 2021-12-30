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Новорічний гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
30 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 31 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 31 грудня 2021 року. Ось і настає довгоочікуване свято – Новий рік. Цей день сповнений радісного передчуття, святкового настрою та реалізації бажань – частіше прислухайтеся до своєї інтуїції.

Гороскоп на 31 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ваша чарівність, привабливість та успіх у протилежної статі цього дня помітно посиляться. Тож новорічна ніч обіцяє бути цікавою. І свято пройде навіть краще, ніж ви думали.

Гороскоп на 31 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На вас чекають приємні турботи, приготування та сюрпризи. Ймовірно, новорічної ночі у вас буде романтичне зізнання та відкриття. І не забудьте під дзвін келихів обов'язково загадати бажання!

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Гороскоп на 31 грудня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

День подарує приємні новини і зустрічі. Як зустрінете Новий рік, так його й проведете, тож основні сили направте на організацію заходу. Приділіть увагу близьким та привітайте їх зі святом.

Гороскоп на 31 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Чекайте на приємні сюрпризи. Вам захочеться якнайшвидше поринути в атмосферу свята, розгорнути подарунки та загадати бажання. Тим більше що свої презенти ви вже давно приготували до вручення.

Гороскоп на 31 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Настрій буде добрим, святковим. Багато ваших мрій, які здавались нездійсненними, можуть втілитись у життя. Друзі порадують приємними новинами і Новий рік ви зустрінете на веселій хвилі.

Гороскоп на 31 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваше завдання – з самого ранку розрахувати сили і правильно розставити пріоритети. Вам прийдуть гарні новини – сприймайте це як позитивний знак і зустрічайте Новий рік з оптимістичним настроєм.

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

День пройде активно, клопітно, але цікаво. Ви отримаєте купу хороших новин, спілкування та привітань від близьких. А якщо ви вірите в магію новорічної ночі, обов'язково загадайте бажання та запийте його шампанським.

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Хороший, позитивний день, коли можна побалувати себе якимись покупками або зробити серйозне придбання, щоби порадувати близьких. Саме свято добре зустріти у компанії старих та перевірених друзів.

Гороскоп на 31 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

День насичений спілкуванням, контактами з людьми, приємними зустрічами і новинами. Приготуйтеся до сюрпризів та задоволення. Але найголовніші ваші надії будуть націлені на старт Нового року.

Гороскоп на 31 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Останній день року порадує приємним розвитком подій і гарним настроєм. Намагайтеся відпочити перед настанням свята. А новорічної ночі сфокусуйтеся на своїх бажаннях.

Гороскоп на 31 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

На вас чекає день удачі та везіння. Оточуючі проявлятимуть підвищену увагу до вашої персони і даруватимуть компліменти. А саме свято порадує різноманітністю, якщо ви обрали веселу компанію, з ким його зустріти.

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Настрій буде товариським та доброзичливим. Загадуйте бажання і отримуйте задоволення від затишку та тепла домашнього вогнища. Тільки обов'язково виспіться перед святковою ніччю.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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