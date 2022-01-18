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Общий гороскоп на завтра, 19 января: кому повезет, камни-талисманы и чего нельзя делать

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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18 января, 17:00
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Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Завтра день гораздо спокойнее сегодняшнего. Страсти улягутся. Если вы сегодня с кем-то поссорились, завтра можно будет помириться.

Самое позитивное событие завтрашнего дня будет связано с любимым человеком. Можете получить от него хорошее известие. Или же в его жизни происходят радостные события, и вы эту радость с ним разделите.

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Завтрашний день вообще хорош для любви – свиданий, признаний, секса. Тут повезет всем, но особенно Львам, Козерогам и Водолеям.

Но лучше не разогревать свои чувства спиртным. День вообще плох для алкоголя.

Хорошо, если на вас будет что-то белое из одежды. Это к удаче.

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Камни, которые завтра могут быть талисманами: аметист и циркон.

Больше других повезет Овнам, Львам, Стрельцам. В делах у них может быть настоящий прорыв.

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Ольга Дударенко
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