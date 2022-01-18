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Загальний гороскоп на завтра, 19 січня: кому пощастить, каміння-талісмани та чого не можна робити

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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18 січня, 17:00
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Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels

Завтра день набагато спокійніший за сьогоднішній. Пристрасті вляжуться. Якщо ви сьогодні з кимось посварилися, то завтра можна буде помиритися.

Найпозитивніша подія завтрашнього дня буде пов'язана з коханою людиною. Можете отримати від нього хорошу звістку. Або ж у його житті відбуваються радісні події, і ви цю радість з ним поділите.

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Завтрашній день взагалі добрий для кохання – побачень, зізнань, сексу. Тут пощастить усім, але особливо Левам, Козерогам та Водоліям.

Але краще не розігрівати своїх почуттів спиртним. День взагалі поганий для алкоголю.

Добре, якщо на вас буде щось біле з одягу. Це до успіху.

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Камені, які завтра можуть бути талісманами: аметист та циркон.

Більше за інших пощастить Овнам, Левам, Стрільцям. У справах вони можуть мати справжній прорив.

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Ольга Дударенко
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