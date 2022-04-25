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Поливальный понедельник-2022: интересные традиции и что нельзя делать

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25 апреля, 10:41
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На второй день Пасхи есть странная традиция обливать друг друга водой
Традиции Поливального понедельника / Фото: unsplash, city-adm.lviv.ua, коллаж Сегодня
Традиции Поливального понедельника / Фото: unsplash, city-adm.lviv.ua, коллаж Сегодня

Сегодня, 25 апреля, наступил Поливальный понедельник . Второй день Пасхи также называется мокрым, а все благодаря странной традиции, установленной в этот день. Как правильно себя вести, и что нельзя делать в Поливальный понедельник, узнайте в нашей статье.

Поливальный понедельник: традиции дня

Обливаться водой или же поливать окружающих в понедельник после Пасхи – давний обычай, изначально распространенный в основном в западных областях Украины, который связан с весенним очищением души, тела, жилища. Отсюда и название праздника.

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Чаще всего в Поливальный понедельник парни окатывали водой девушек с ног до головы и даже купали их в водоеме. Считалось, что так проводится обряд очищения. Ведь воду издавна наделяли целебными свойствами, особенно во время церковных праздников.

А если облить незамужнюю девушку – это было доброй приметой того, что она вскоре выйдет замуж . За это девушки, в свою очередь, одаривали парней пасхальными крашенками.

Помимо обливаний, в понедельник после Пасхи люди ходили друг к другу в гости, дарили крашенки и христосовались , т.е. поздравляли с праздником Воскресения Христова.

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А крестники проведывали своих крестных с волочильными (величальными) угощениями – пасками и крашенками. Отсюда еще одно название праздника – Волочильный понедельник . В ответ крестные одаривали детей подарками и гостинцами.

Поливальный понедельник: что нельзя делать

  • грустить, унывать, предаваться мрачным мыслям;
  • ругаться и выяснять отношения;
  • желать кому-то зла;
  • обижаться на поливания водой;
  • переедать и пить много алкоголя – все должно быть в меру;
  • женщинам на второй день Пасхи лучше не ходить по гостям, а оставаться дома.

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. Чтобы узнать, главные ритуалы, обычаи и приметы праздника Пасхи, читайте нашу статью.

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