З Великоднем-2022: яскраві картинки, короткі вірші і привітання

Вітаємо з прийдешнім Великоднем і Христовим Воскресінням: красиві листівки, картинки, та добрі побажання.

Великдень: вітальні листівки, картинки та побажання / Фото: Pixabay, Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Завтра, 24 квітня, православні зустрічають велике свято Великодня . І хоча у 2022 році в Україні святкуватимуть Великдень за новими правилами, до церкви зможуть піти не всі, а паски святитимуть онлайн, важливо привітати рідних та коханих людей із цим знаменним днем.

Незважаючи ні на що, не втрачайте віри, підніміть настрій іншим людям, не дайте їм падати духом і надішліть вітання з Великоднем .

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А ми зібрали для вас яскраві картинки та листівки , а також добрі, душевні, щирі вітання з Воскресінням Христовим.

Найкращі привітання з Великоднем 2022 у віршах

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Здійсниться диво із чудес -

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Найкращі привітання і листівки з Великоднем / Фото: Depositphotos

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Запаліть у цекрві свічку, паски освятіть

Добрим і корисним справам день цей присвятіть.

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Пожелать хочу на Пасху

Я тепла родных сердец,

Радости, добра, уюта,

Счастья, ведь Христос Воскрес!

З Великоднем: яскраві картинки та привітання / Фото: bonnycards

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Счастливой Пасхи искренне желаем,

Христос воскрес – вот главные слова!

Пускай Господь от бед уберегает

И наградит за добрые дела!

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С Пасхой, с праздником весенним,

И с Христовым Воскресеньем!

Пусть придет удача в дом

И поселит радость в нем,

А печаль, война и грусть

Навсегда уходят пусть!

Вітаємо з наступаючим Великоднем! / Фото: bonnycards

Добрі побажання у свято Великодня у прозі

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Нехай Божа благодать зійде на ваш дім, нехай дарує вам Господь мир, здоров'я та довгі роки життя. Будьте збережені Богом, кохані та щасливі!

Великдень: картинки і листівки зі святом / Фото: bonnycards

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Вітаємо зі світлим великим християнським святом Великодня! Нехай завжди вас оточують добрі та чуйні люди. Нехай настане мир і благоденство! Хай Бог вас береже!

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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня та бажаю миру, добра, світла, радості, віри. Нехай буде здорова вся твоя сім'я, нехай тільки кохання та щастя будуть у твоєму серці!

Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. Щоб дізнатися, головні ритуали, звичаї та прикмети свята Великодня, читайте нашу статтю.