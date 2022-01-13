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Со Старым Новым годом 2022: поздравительные открытки и яркие картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 января, 12:29
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Подборка лучших поздравлений со старым Новым годом 2022: яркие открытки, картинки, проза и стихи
Яркие открытки, позитивные картинки и добрые поздравления со Старым Новым годом
Яркие открытки, позитивные картинки и добрые поздравления со Старым Новым годом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, с 13 на 14 января , встречаем Старый Новый год 2022. Это возможность лишний раз собраться всем вместе за праздничным столом, чтобы повторить, закрепить, отшлифовать и вновь поздравить с наступлением Нового года, но на этот раз по старому стилю.

А все те, кто остался не поздравленным в прошлый раз, пусть получит лучшие пожелания и открытки от вас сегодня, 13 января. Мы собрали красивые, душевные, прикольные и веселые поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе со Старым Новым годом 2022 .

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Яркие открытки, картинки и поздравления со Старым Новым годом в стихах

***

В праздник вам желаю
Жизни без невзгод!
Пусть счастливым будет
Старый Новый год!

Нежные поздравления и открытки со Старым Новым годом / Фото: pinterest
Нежные поздравления и открытки со Старым Новым годом / Фото: pinterest

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***

Вновь грядет к нам шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит, наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравленья,
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везенья!

Эффектные картинки со Старым Новым годом / Фото: pinterest
Эффектные картинки со Старым Новым годом / Фото: pinterest

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***

Всех со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит,
Пусть со снегом смех летит,
С ветром – легкая удача,
Чтобы стали мы богаче,
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть нам беду!

Прикольные картинки на Старый Новый год / Фото: pinterest
Прикольные картинки на Старый Новый год / Фото: pinterest

***

Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет
Сегодня, завтра, целый год!

Новогодние картинки и стихи / Фото: pinterest
Новогодние картинки и стихи / Фото: pinterest

Поздравления со Старым Новым годом: позитивные картинки и пожелания

***

Старый Новый Год – это повод еще раз собраться за щедрым столом с друзьями и близкими. И пусть праздник порадует вас волшебством, подарками, запахом мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа ваша будет полна надеждой. Со Старым Новым годом!

Красивые картинки и поздравления со Старым Новым годом / Фото: pinterest
Красивые картинки и поздравления со Старым Новым годом / Фото: pinterest

***

Поздравляю со старым Новым годом и искренне желаю, чтобы все плохое и грустное осталось в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь всем врагам назло.

Со Старым Новым годом 2022: красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest
Со Старым Новым годом 2022: красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest

***

Со Старым Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все старое, что радовало, и дальше оставалось с вами, но вместе с тем пусть придет множество обновлений – новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей вашей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.

Поздравления со Старым Новым годом короткие / Фото: pinterest
Поздравления со Старым Новым годом короткие / Фото: pinterest

***

Старый Новый год – это время, когда пора проводить старые события, старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового, грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Со Старым Новым годом: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest
Со Старым Новым годом: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

В Старый Новый год желаю как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых – так же безгранична, а жизнь – прекрасна!

Поздравления со Старым Новым годом в стихах, открытках и картинках / Фото: pinterest
Поздравления со Старым Новым годом в стихах, открытках и картинках / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 13 и 14 января.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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