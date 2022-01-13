Со Старым Новым годом 2022: поздравительные открытки и яркие картинки

Подборка лучших поздравлений со старым Новым годом 2022: яркие открытки, картинки, проза и стихи

Яркие открытки, позитивные картинки и добрые поздравления со Старым Новым годом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, с 13 на 14 января , встречаем Старый Новый год 2022. Это возможность лишний раз собраться всем вместе за праздничным столом, чтобы повторить, закрепить, отшлифовать и вновь поздравить с наступлением Нового года, но на этот раз по старому стилю.

А все те, кто остался не поздравленным в прошлый раз, пусть получит лучшие пожелания и открытки от вас сегодня, 13 января. Мы собрали красивые, душевные, прикольные и веселые поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе со Старым Новым годом 2022 .

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Яркие открытки, картинки и поздравления со Старым Новым годом в стихах

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В праздник вам желаю

Жизни без невзгод!

Пусть счастливым будет

Старый Новый год!

Нежные поздравления и открытки со Старым Новым годом / Фото: pinterest

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Вновь грядет к нам шумный праздник,

Ждет чудес опять народ,

Это значит, наступает

Старый добрый Новый год.

С наступающим примите

В день веселый поздравленья,

Вам желаю счастья я,

Радости, добра, везенья!

Эффектные картинки со Старым Новым годом / Фото: pinterest

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Всех со Старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит,

Пусть со снегом смех летит,

С ветром – легкая удача,

Чтобы стали мы богаче,

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть нам беду!

Прикольные картинки на Старый Новый год / Фото: pinterest

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Желаю в Старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб, как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет

Сегодня, завтра, целый год!

Новогодние картинки и стихи / Фото: pinterest

Поздравления со Старым Новым годом: позитивные картинки и пожелания

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Старый Новый Год – это повод еще раз собраться за щедрым столом с друзьями и близкими. И пусть праздник порадует вас волшебством, подарками, запахом мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа ваша будет полна надеждой. Со Старым Новым годом!

Красивые картинки и поздравления со Старым Новым годом / Фото: pinterest

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Поздравляю со старым Новым годом и искренне желаю, чтобы все плохое и грустное осталось в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь всем врагам назло.

Со Старым Новым годом 2022: красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest

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Со Старым Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все старое, что радовало, и дальше оставалось с вами, но вместе с тем пусть придет множество обновлений – новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей вашей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.

Поздравления со Старым Новым годом короткие / Фото: pinterest

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Старый Новый год – это время, когда пора проводить старые события, старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового, грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Со Старым Новым годом: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest

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В Старый Новый год желаю как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых – так же безгранична, а жизнь – прекрасна!

Поздравления со Старым Новым годом в стихах, открытках и картинках / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 13 и 14 января.