Со Старым Новым годом 2022: поздравительные открытки и яркие картинки

Сегодня ночью, с 13 на 14 января , встречаем Старый Новый год 2022. Это возможность лишний раз собраться всем вместе за праздничным столом, чтобы повторить, закрепить, отшлифовать и вновь поздравить с наступлением Нового года, но на этот раз по старому стилю.
А все те, кто остался не поздравленным в прошлый раз, пусть получит лучшие пожелания и открытки от вас сегодня, 13 января. Мы собрали красивые, душевные, прикольные и веселые поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе со Старым Новым годом 2022 .
Яркие открытки, картинки и поздравления со Старым Новым годом в стихах
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В праздник вам желаю
Жизни без невзгод!
Пусть счастливым будет
Старый Новый год!
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Вновь грядет к нам шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит, наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравленья,
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везенья!
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Всех со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит,
Пусть со снегом смех летит,
С ветром – легкая удача,
Чтобы стали мы богаче,
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть нам беду!
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Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет
Сегодня, завтра, целый год!
Поздравления со Старым Новым годом: позитивные картинки и пожелания
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Старый Новый Год – это повод еще раз собраться за щедрым столом с друзьями и близкими. И пусть праздник порадует вас волшебством, подарками, запахом мандарин. Пусть сбудется то, что было загадано, и в дом войдут те, кого всегда ждут. Пусть шампанское искрится, а душа ваша будет полна надеждой. Со Старым Новым годом!
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Поздравляю со старым Новым годом и искренне желаю, чтобы все плохое и грустное осталось в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь всем врагам назло.
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Со Старым Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все старое, что радовало, и дальше оставалось с вами, но вместе с тем пусть придет множество обновлений – новые эмоции, чувства, впечатления, новые радости и новые победы. Пусть с этого момента в дальнейшей вашей жизни происходят только счастливые события, а в доме пусть всегда звучит радостный и звонкий смех.
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Старый Новый год – это время, когда пора проводить старые события, старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового, грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
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В Старый Новый год желаю как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых – так же безгранична, а жизнь – прекрасна!
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 13 и 14 января.