Сретение Господне-2022: тематические картинки, поздравительные открытки и красивые стихи

Поздравляем со святым днем Сретения и желаем встретить благополучие, веру в лучшее, мир и Господнее благословение

Сретение Господне: поздравительные картинки, открытки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 15 февраля, верующие отмечают великий православный праздник – Сретение Господне-2022 или Принесение во Храм .

Этот великий день символизирует встречу людей в лице старца Симеона со Спасителем . Обязательно поздравьте с этим знаменательным днем родных, друзей и близких людей. Пожелайте им мудрости, гармонии, добра, мира, процветания, благополучия.

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А мы сделали подборку красивых открыток и картинок, искренних стихов и поздравлений со Сретением Господним.

Душевные поздравления со Сретением Господним в стихах

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День Сретения Господня –

Весны к зиме мосты.

Желаю вам сегодня

Душевной теплоты,

Весеннего веселья

И чистоты небес,

До Пасхи Воскресения,

До чуда из чудес.

Чтоб мир наш не был серым,

Окрасился в цвета,

Чтоб встретить чистым сердцем

Младенчика Христа.

Сретение Господне: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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В день Сретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения,

Господнего прощения,

Святого исцеления,

С небес благоволения,

Удачи, вдохновения,

Желаний исполнения!

Сретение Господне: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,

Пусть Он оценит все твои старанья!

И если с верой истинной молился ты,

Благословит Господь твои деянья!

С праздником Сретения Господнего: поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Пусть станет Сретение Господне

Началом светлой полосы!

Молитесь в вечеру сегодня

И не смотрите на часы!

Пусть сотню лет вам Бог отмерит!

Дается все тому, кто верит!

С днем Сретения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Добрые поздравления со Сретением в прозе

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С Господним Сретением! Желаю, чтобы в вашей семье жили только добро, человечность и светлые помыслы. Не гневите Бога, а живите честно и по всем Божьим заповедям.

Поздравления со Сретением Господним: яркие картинки / Фото: pinterest

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Поздравляю с великим праздником Сретения Господня. В день великих встреч, когда встречаются Старый и Новый Завет, Симеон с младенцем Иисусом, а зима с весной, желаю всем веры в любовь и торжество справедливости, мир и гармонию на всей земле!

День Сретения: поздравления и картинки / Фото: pinterest

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В этот великий и светлый праздник хочется пожелать только самого доброго. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Пусть здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в феврале-2022.