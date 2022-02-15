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Сретение Господне-2022: тематические картинки, поздравительные открытки и красивые стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 февраля, 06:40
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Поздравляем со святым днем Сретения и желаем встретить благополучие, веру в лучшее, мир и Господнее благословение
Сретение Господне: поздравительные картинки, открытки
Сретение Господне: поздравительные картинки, открытки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 15 февраля, верующие отмечают великий православный праздник – Сретение Господне-2022 или Принесение во Храм .

Этот великий день символизирует встречу людей в лице старца Симеона со Спасителем . Обязательно поздравьте с этим знаменательным днем родных, друзей и близких людей. Пожелайте им мудрости, гармонии, добра, мира, процветания, благополучия.

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А мы сделали подборку красивых открыток и картинок, искренних стихов и поздравлений со Сретением Господним.

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Душевные поздравления со Сретением Господним в стихах

***

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День Сретения Господня –
Весны к зиме мосты.
Желаю вам сегодня
Душевной теплоты,
Весеннего веселья
И чистоты небес,
До Пасхи Воскресения,
До чуда из чудес.
Чтоб мир наш не был серым,
Окрасился в цвета,
Чтоб встретить чистым сердцем
Младенчика Христа.

Сретение Господне: поздравительные картинки / Фото: pinterest
Сретение Господне: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

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В день Сретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения,
Господнего прощения,
Святого исцеления,
С небес благоволения,
Удачи, вдохновения,
Желаний исполнения!

Сретение Господне: картинки и поздравления / Фото: pinterest
Сретение Господне: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пусть в этот день Господь узрит твои мечты,
Пусть Он оценит все твои старанья!
И если с верой истинной молился ты,
Благословит Господь твои деянья!

С праздником Сретения Господнего: поздравления и открытки / Фото: pinterest
С праздником Сретения Господнего: поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

Пусть станет Сретение Господне
Началом светлой полосы!
Молитесь в вечеру сегодня
И не смотрите на часы!
Пусть сотню лет вам Бог отмерит!
Дается все тому, кто верит!

С днем Сретения: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем Сретения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Добрые поздравления со Сретением в прозе

***

С Господним Сретением! Желаю, чтобы в вашей семье жили только добро, человечность и светлые помыслы. Не гневите Бога, а живите честно и по всем Божьим заповедям.

Поздравления со Сретением Господним: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления со Сретением Господним: яркие картинки / Фото: pinterest

***

Поздравляю с великим праздником Сретения Господня. В день великих встреч, когда встречаются Старый и Новый Завет, Симеон с младенцем Иисусом, а зима с весной, желаю всем веры в любовь и торжество справедливости, мир и гармонию на всей земле!

День Сретения: поздравления и картинки / Фото: pinterest
День Сретения: поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

В этот великий и светлый праздник хочется пожелать только самого доброго. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Пусть здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в феврале-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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