"Удача может изменить" – астролог составил гороскоп к дню рождения Зеленского

В наступившем году Зеленского ждут серьезные испытания, из-за которых президент совершенно пересмотрит целый ряд своих взглядов на жизнь

Прогноз на основе личного гороскопа отличается большой точностью. Это вам не гороскопчики для знаков. Правда, для наиболее точного прогноза нужно знать время рождения – час, минуту. Однажды на встрече с журналистами Владимир Зеленский проговорился. Он сказал, что родился около двух часов дня.

Мы неоднократно проверили гороскоп Зеленского, рассчитанный примерно на это время. И уточненный по известным важным событиям его жизни. По карте, которую мы составили для президента, можно делать достаточно точные прогнозы.

У президента две планеты-покровителя: Юпитер и Уран

Зеленский – Водолей с сильным Юпитером в гороскопе. В момент рождения Юпитер был восходящим, вот-вот должен был появиться на небе.

То, что Зеленский рожден под Юпитером, не вызывает сомнений: ему постоянно везет. Юпитер – планета властителей и знаменитых людей. Он помогает человеку найти выход даже в сложной ситуации. А также он делает человека знаменитым, популярным.

Вторая планета Зеленского гораздо мрачнее и таинственнее. Это Уран, покровительствующий всем Водолеям. В гороскопе Зеленского Уран очень сильный, он в знаке Скорпиона и особенно акцентирован.

Это тоже очень заметно, как в гороскопе, так и в том впечатлении, которое производит президент Зеленский: немного хаоса, непредсказуемость, экстравагантность. А также планы реформ, которые – не сразу и поймешь – то ли планы, то ли фантазии. Они кажутся невероятными и подчас воплощаются всем наперекор.

С Ураном вообще интересно. Когда Зеленский стал президентом, Уран вошел в знак Тельца. Телец – знак Украины. У каждой страны, как и у человека, есть свой знак Зодиака.

Зеленский останется президентом, пока Уран остается в Тельце

Тельцу некомфортно от влияния Урана. Телец – знак консервативный. Он связан с традициями, устоями. Еще он весьма прагматичный, расчетливый и упрямый. Неохотно воспринимает новое, не любит торопиться, ему непросто менять привычки.

Уран, наоборот, планета изобретателей, реформаторов. Связана с хаосом, стремительная, нацеленная в будущее и в космос. Она склонна шокировать, потрясать человека. Взаимодействие Тельца и Урана – это как раз Украина при президенте Зеленском.

Президент что-то придумывает. Иногда кажется, что он говорит ерунду. Или ставит нереальные, недостижимые цели. Общественное мнение многим его идеям противится. Мы к такому не привыкли. Зеленский под шквалом критики. Но он продолжает барахтаться. Пока Уран в Тельце, нам придется терпеть это соседство.

С точки зрения астрологии, тут все увязано между собой. Когда Уран вошел в знак Тельца, это означало, что Украина жизеннно нуждается в переменах, реформах, трансформации.

Зеленский, как кандидат в президенты с явными свойствами Урана, выиграл выборы. Он выиграл выборы, потому что одна из реформ, в которых нуждалась Украина – это обновление политических элит.

Старые политические элиты сильно дискредитировали себя – изолгались и проворовались. Именно этим можно объяснить, что огромное количество украинцев продолжает поддерживать Зеленского. В обществе остался запрос на новую власть – принципиально иную, чем любая, что была раньше. Поэтому даже на третий год президентства у Зеленского остался самый высокий рейтинг.

Уран покинет знак Тельца аж в 2025 году. Но уже в 2024 году его влияние значительно ослабнет. Это означает, что Зеленскому будет чрезвычайно сложно выиграть выборы во второй раз. Практически невозможно.

Но не будем забывать про Юпитер, вторую планету главы государства. Благодаря влиянию Юпитера Зеленскому везет даже в самых сложных ситуациях.

Но куда интереснее таких дальних перспектив дела краткосрочные. Что ждет президента в 2022 году?

Что ждет Зеленского в 2022 году

Год у президента будет не особенно хороший. Его вероятно ждут сильные потрясения. И можно даже сказать – личностная трансформация. В этом плане будущий год – совершенно исключительный в его биографии. Уран пройдет место противостояния с той точкой в Скорпионе, где он же сам и находился в момент рождения Зеленского.

Такое противостояние происходит впервые в жизни Зеленского. Ни он, и никто точно не знает, как отразится на президенте подобное влияние. И это критически важное время для нашего президента.

Уран – медленная планета, он будет несколько раз проходить по этой точке, меняя при этом направление движения.

Первый раз это случится 28 – 31 мая. Май вообще будет напряженным периодом для Зеленского. Надо полагать, его идеи и планы столкнуться с активным противодействием. Могут быть протесты, встряски, громкие скандалы и разоблачения.

Но если кто-то ожидает отставки Зеленского, то до нее дело вероятно не дойдет.

Иное дело – момент следующего противостояния Урана: 25 – 29 ноября 2022. Градус противостояния будет гораздо более высоким.

Такое расположение светил может указывать даже на вооруженный конфликт. И это вряд ли будет агрессия России. Скорее, гражданское противоборство, массовые протесты и применение силы. Подобный сценарий представляется вполне реальным с учетом расположения светил.

Однако поскольку астрология оперирует лишь вероятностями, то невозможно ответить, приведет ли ситуация к отставке президента. Вероятность такого исхода очень высока. Но не стопроцентна. Точно можно сказать, что на Зеленского происходящее произведет очень сильное впечатление. Под влиянием происходящих событий Зеленский пересмотрит ряд взглядов на жизнь, изменит свое отношение к ряду людей, которые ранее пользовались его доверием. Также в этот период возможны громкие отставки и перемены в окружении главы государства.

Третий раз Уран пройдет через точку противостояния 17 – 19 марта 2023 года. И этот третий раз тоже может быть напряженным. Причем в момент противостояния Марс будет в соединении с Юпитером в гороскопе Зеленского: это означает, что удача ему может изменить.

Критический момент и угроза для жизни

Но вовсе не моменты противостояния Урана – главная проблема будущего года для президента.

Худший момент в его гороскопе – это начало апреля. В этот период появляется внезапная, непредсказуемая угроза жизни и здоровью Зеленского или его друзей. Президенту в конце марта – начале апреля требуется максимальная осторожность, поскольку расположение светил становится для него весьма неблагоприятным.

Отдельно советуем воздержаться от перелетов авиатранспортом.

А лучший месяц для президента в будущем году – август. В этот момент Владимир Александрович приблизится к осуществлению какой-то своей личной мечты. Приблизится – но до осуществления не дойдет. В полной мере порадоваться исполненными желаниями Зеленскому удастся лишь весной 2023 года.

2023 – это год, когда дела у президента пойдут гораздо лучше. И он почувствует себя куда более свободным и счастливым.

А по поводу тяжелых прогнозов на 2022 год, тут надо иметь в виду: что не убивает, то делает нас сильнее. Строго говоря, в течение этого года Зеленский превратится из мечтателя в опытного, самостоятельного политика с соответствующей позицией и взглядами на жизнь.

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