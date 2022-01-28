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Удача в любви и домашний уют – краткий гороскоп на завтра, 29 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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28 января, 21:00
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Астролог составил гороскоп на субботу. День будет удачным для Тельцов, Раков и Козерогов

Овнам, чтобы добиться успеха, потребуется терпение и внимание к деталям.

Тельцы получат того, чего тайно желали – справедливости. О своих победах будут рассказывать всем вокруг.

Близнецов ждет удача в покупках, они могут где-то найти деньги, на которые ранее не рассчитывали.

Ракам звезды обещают удачу в любви и семейную гармонию. Вам, наверное, повезет в делах, за которые вы давно не решались взяться.

Львы, ваша энергия идет на спад. Завтрашний дел хорош для отдыха и умеренных нагрузок.

К Девам возвращаются уверенность и оптимизм. Вам захочется расслабиться, повеселиться от души.

Весы, у вас на первом плане – дом, семейные дела. Все остальное может подождать.

Скорпионы сходят с друзьями в кино или отправятся в небольшую поездку. С любыми делами они быстро справятся.

Стрельцов ждут доходы, покупки. У них сейчас много физической энергии.

К Козерогам опять вернулась удача. Ваши планы осуществятся.

Водолеи должны завершить важные начинания и отдать долги.

Рыб ждут подарки и сюрпризы. Завтра вы скажете друзьям "спасибо за помощь и участие".

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