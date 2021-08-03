Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Как ухаживать за орхидеей

Как сделать скраб

Как выгодно шопиться

Как заготовить сок

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Успенский пост-2021: сколько продлится и что можно есть

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 августа, 18:33
Копировать ссылку
Начало Успенского поста-2021 совпадает с церковным праздником Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста. А продлится он до дня Успения Пресвятой Богородицы.
Начало Успенского поста
Начало Успенского поста / Фото: Depositphotos

В августе наступит последний летний многодневный пост в 2021 году – Успенский пост. Он получил свое название в честь великого церковного праздникаУспения Пресвятой Богородицы, потому что проходит как раз накануне этой церковной даты.

О датах и продолжительности Успенского поста-2021, а также какие у него традиции и запреты, узнайте в нашей статье.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Успенский пост-2021: какого числа начинается и заканчивается

Ежегодно Успенский пост начинается 14 августа и в 2021 году выпадает на выходной день – субботу.

В этот же день в народе празднуется Первый Медовый Спас или праздник Маковея.

А еще в этот же день церковь чтит Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Успенский пост длится ровно две недели и является самым коротким из четырех многодневных постов в году. Завершается он 27 августа, а на следующий день наступает Успение Пресвятой Богородицы.

Каким должно быть питание в Успенский пост

Что можно и что нельзя есть во время Успенского поста по дням? Хотя это и самый короткий пост в году, он считается одним из самых строгих, уступая лишь Великому посту.

Как и в любой другой пост, во время Успенского поста нельзя есть мясо и мясные блюда, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты. Помимо этого во многие дни Успенского поста под запретом горячая, вареная пища с растительным маслом.

В Успенский пост разрешено питаться овощами и зеленью, а также лакомиться свежими ягодами, которыми так изобилует лето. Но даже фрукты на первых порах под запретом, до самого Яблочного Спаса, 19 августа – яблоки разрешено есть после освящения в церкви в этот праздник.

Читайте также:

А вот в день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и выпить немного вина.

Успенский пост 2021 – календарь питания по дням недели:

  • Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение.
  • Вторник, четверг – разрешена горячая вареная пища без растительного масла.
  • Суббота, воскресенье – разрешена горячая вареная пища с растительным маслом и вино.

Традиции в Успенский пост

Смысл поста заключается не только в пищевых ограничениях, но и в очищении души и тела. Во время Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявления злобы и раздражения, а также излишних удовольствий и шумных развлечений.

Успенский пост важно посвятить чистым помыслам, раздумьям о жизни и молитвам.

Смотрите видео сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, сколько выходных будет на День Независимости Украины-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как продлить эффект загара
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
2 - 8 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять