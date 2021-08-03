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Успенський піст-2021: скільки триватиме і що можна їсти

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 серпня, 18:33
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Початок Успенського посту-2021 збігається з церковним святом Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста. А триватиме він до дня Успіння Пресвятої Богородиці.
Початок Успенського посту
Початок Успенського посту / Фото: Depositphotos

В серпні настане останній літній багатоденний піст у 2021 році – Успенський піст. Він отримав свою назву на честь великого церковного свята Успіння Пресвятої Богородиці, тому що проходить саме напередодні цієї церковної дати.

Про терміни Успенського посту-2021, а також які у нього традиції і заборони, дізнайтеся в нашій статті.

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Успенський піст-2021: якого числа починається і закінчується

Щорічно Успенський піст починається 14 серпня і в 2021 році випадає на вихідний день суботу.

В цей же день у народі святкується Перший Медовий Спас або свято Маковія.

А ще в цей же день церква шанує Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.

Успенський піст триває рівно два тижні і є найкоротшим із чотирьох багатоденних постів у році. Завершується він 27 серпня, а наступного дня настає Успіння Пресвятої Богородиці.

Яким має бути харчування в Успенський піст

Що можна і чого не можна їсти під час Успенського посту по днях? Хоча це і найкоротший піст у році, він вважається одним із найсуворіших, поступаючись лише Великому посту.

Як і в будь-який інший піст, під час Успенського посту не можна їсти м'ясо і м'ясні страви, яйця, рибу, молоко і молочні продукти. Крім цього багато днів Успенського посту під забороною гаряча, варена їжа з олією.

В Успенський піст дозволено харчуватися овочами і зеленню, а також ласувати свіжими ягодами, якими так рясніє літо. Але навіть фрукти на попервах під забороною, до самого Яблучного Спаса, 19 серпня – яблука дозволено їсти після освячення в церкві у це свято.

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А ось у день Преображення Господнього, який відзначається 19 серпня, дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з олією і випити трохи вина.

Успенський піст 2020 року – календар харчування по днях тижня:

  • Понеділок, середа, п'ятниця – дозволено сухоїдіння.
  • Вівторок, четвер – дозволена гаряча варена їжа без олії.
  • Субота, неділя – дозволена гаряча варена їжа з олією і вино.

Традиції в Успенський піст

Сенс посту полягає не тільки в харчових обмеженнях, але і в очищенні душі і тіла. Під час Успенського посту важливо утримуватися від негативних емоцій і вчинків, прояву злоби і роздратування, а також зайвих задоволень і галасливих розваг.

Успенський піст важливо присвятити чистим помислам, роздумам про життя і молитвам.

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Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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