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В нескольких словах – гороскоп на завтра, 24 января, для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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23 января, 17:00
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Астролог рассказывает, как знаки Зодиака проведут понедельник последней недели января

Овны могут столкнуться с препятствиями в работе – и мужественно преодолеют их.

Тельцы недовольны собой – и завтра займутся самодисциплиной. Усилия не пропадут даром.

Близнецы в ком-то разочаруются, впрочем, это не ваши проблемы – а того, кто вас разочаровал.

Раки могут нервничать, опаздывать. Не успеваете к сроку завершить важную работу?

Львы должны меньше говорить и больше слушать. Есть риск ссоры.

Девы тратят больше, чем надо. Пора задуматься об экономии.

Весы завершат важное дело. День благоприятный, хотя иногда будет сложно контролировать эмоции.

Скорпионы почувствуют, что к ним возвращается оптимизм и хорошее настроение. Начнете день пессимистом, закончите оптимистом.

Стрельцы могут нервничать из-за денег. Но день в целом будет хорошим и продуктивным.

Козероги не должны вести себя эгоистично. Тогда ваши желания исполнятся.

Водолеи добьются успеха в делах, их желания должны осуществиться.

Рыбы найдут выход из затруднительного положения, а вечером будут веселиться от души.

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