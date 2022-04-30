Вальпургиева ночь: гадания и обряды

В Вальпургиеву ночь можно наворожить богатство, суженого и исполнение желаний.

Гадания, обряды и заговоры в Вальпургиеву ночь / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня наступает мистическая Вальпургиева ночь, которая ежегодно проходит с вечера 30 апреля и длится до утра 1 мая .

С давних времен этой ночи приписывались страшные свойства, ее называли ведьминой, потому что считалось, что в это время вся нечистая сила собиралась на шабаш.

Реклама

А люди верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами и тогда появлялась возможность общаться с душами умерших. Они проводили магические обряды, ритуалы и гадания, чтобы узнать будущее, привлечь в свою жизнь богатство и любовь. Мы собрали для вас интересные варианты гаданий в Вальпургиеву ночь , которые дошли от наших предков.

Гадание в Вальпургиеву ночь

Это гадание считается одним из самых страшных и одновременно правдивых . Для него устанавливали галерею зеркал, которую также называли коридором времени. Два зеркала ставили друг напротив друга, а между ними помещали свечу, чтобы она в них отражалась. Затем пристально смотрели в бесконечные отражения и пытались разглядеть свое будущее.

Как ворожить на любовь в Вальпургиеву ночь

Нужно зажечь свечу и положить перед собой фотографию человека , на которого имеются виды и подумать о нем. Затем на край фото нужно пролить немного воска со свечи и сказать слова заклинания: "Пусть пламя свечи горит и разжигает твои чувства ко мне. Полюби меня, как и я люблю тебя". После этого фотографию прячут от других глаз в укромное место.

Реклама

Обряд на богатство в Вальпургиеву ночь

В новый кошелек клали несколько зеленых листочков . Зажигали свечу и говорили слова заклинания: "Сколько листьев растет на деревьях, пусть столько денег будет в моем кошельке". Затем листья прятали в мешочке в укромном месте, а в кошелек клали деньги.

Ритуал от неприятностей в Вальпургиеву ночь

Чтобы нечистая сила и неприятности не попали в дом, перед порогом на ночь рассыпали горсть песка . Люди верили, что такой ритуал удержит ведьму, и она не войдет в дом, пока не пересчитает все песчинки.

Реклама

Обряд на исполнение желания в Вальпургиеву ночь

Такой интересный обряд проводили с деревом. Нужно было взять в руки ветви, загадать на них желание и повязать на каждую веточку разноцветные ленты , как бы завязывая в узелки свои желания. После этого деревце высаживали на гору.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака избавятся от всех проблем в 2022 году. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.