Венера меняет курс – вам повезет в любви?

Астролог рассказывает о том, каких перемен ожидать в личной жизни после того, как Венера перестала быть ретроградной

Венера с 29 января меняет курс. Она была ретроградной с начала месяца, то есть двигалась в противоположную сторону Солнцу. Затем скорость ее движения замедлилась, а 29 января с утра она начала двигаться в "правильном" направлении. То есть, в ту же сторону, в которую движется и Солнце.

Считается, что ретроградные планеты влияют на человека скорее негативно. Все уже знают про ретроградный Меркурий. При нем в делах присутствует путаница, человек перестает рассчитывать правильно время и силы, а в его планах всегда происходят какие-то сбои. Сейчас кстати Меркурий – ретроградный. Но скоро он изменит движение на прямое.

А что же Венера? Это планета связана с чувствами, которые возникают между людьми. Она также влияет на сексуальную сферу, в первую очередь – женскую сексуальность.

С ретроградностью Венеры нет таких больших проблем, как в случае с Меркурием. Обычно во время ретроградной Венеры мы начинаем проявлять интерес к своим прежним партнерам – тем, с кем у нас были счастливые денечки, но потом произошло расставание.

Часто прежние чувства вдруг вспыхивают с новой сильной, а вроде бы завершенные романы вдруг возобновляются. Также во время ретроградной Венеры мы испытываем иллюзии: кого-то боготворим. А на деле это низкий, жалкий человек.

Когда Венера меняет курс на прямой, все эти иллюзии рассыпаются. Вы можете разочароваться в человеке, который раньше нравился, посмотрите на него свежим взглядом. Причем, учтите – раньше вы заблуждались. Теперь нет.

А что будет с отношениями, начавшимися в январе – при ретроградной Венере – они теперь закончатся?

Нет! И даже проблем не должно быть. Это касается и новых отношений с твоим "бывшим". Наоборот, "правильное" влияние Венеры может укрепить эти отношения.

А вот какая-то безумная, истерическая страсть, любовь без взаимности, вспыхнувшая в январе, теперь – после поворота Венеры – может прерваться. Переживания сойдут на нет. Прямая Венера все ставит на свои места.

Можно ли будет сейчас создать новые отношения?

Без всякого сомнения, прямая Венера очень хороша для новых отношений. Они складываются проще и легче, между партнерами меньше непонимания.

Февраль в этом смысле – может быть лучший месяц года. Потому что почти весь февраль будет продолжаться соединение Марса и Венеры, двух планет, связанных с чувствами человека. Это означает, что любовь будет играть огромную роль в жизни людей в феврале.

А что с сексуальной энергией? Она вырастет после того, как Венера перестала быть ретроградной?

Нет. Дело в том, что сексуальность увеличивается по мере того, как Венера ускоряет движение по своей орбите. А именно сейчас Венера едва ползет. Движется очень медленно. Венера разгонится в марте.

Астрологи отмечают, что сексуальность всегда снижается, когда в знаке Водолея собирается много планет. Есть такая особенность влияния упомянутого знака. А прямо сейчас в Водолее – Солнце, Сатурн, туда скоро заходят Меркурий. Да и еще и новолуние ближайшее произойдет именно в Водолее.

Сексуальность у людей вырастет после 10 января, когда Марс вступит с Венерой в долгое соединение. Пока же страсти лишь тлеют. Самое время просто поговорить.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24-30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24-30 января для всех знаков

Гороскоп на 24-30 января 2022 года: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти