Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Дом

Как хранить гирлянды, чтобы они не спутывались

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 декабря, 17:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы новогодние праздники не омрачались километрами запутанных гирлянд, складывайте и храните их правильно.
Как складывать новогодние гирлянды
Как складывать новогодние гирлянды / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год 2022 практически на носу, и скоро люди начнут украшать елки. Одним из главных новогодних элементов декора и на деревце, и в квартире является гирлянда.

Но как часто вместо быстрой подготовки приходится тратить кучу нервов и сил на распутывание нитей с праздничными огоньками! Знакомая ситуация? Тогда читайте наши лайфхаки и не повторяйте прошлогодних ошибок.

Реклама

Даже одна гирлянда способна завязаться в узел или переплестись проводками и лампочками между собой. Что уж говорить, когда их две, три или целый арсенал! Мы советуем после праздников без спешки и суеты потратить чуть больше времени на складывание гирлянд, чтобы в будущем году не заниматься ребусами в преддверии праздника, ведь всегда найдутся более важные вещи для подготовки и украшения.

Как правильно складывать новогодние гирлянды: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Картон

Как складывать гирлянды / Фото: коллаж "Сегодня"
Как складывать гирлянды / Фото: коллаж "Сегодня"

Возьмите самый обыкновенный плотный картон , можно из ящика. Отрежьте кусок нужного вам размера, чтобы его было удобно поместить к остальным елочным игрушкам. Просто намотайте на картон гирлянду, а ее начало и конец закрепите в прорезях картонки.

Реклама
  • Лайфхак 2. Коробка

Как складывать гирлянды / Фото: rozetka.com.ua
Как складывать гирлянды / Фото: rozetka.com.ua

Самый простой способ хранения гирлянды – вернуть ее в родную упаковку . А для этого просто не выбрасывайте коробку, в которой вы ее купили, или же найдите подходящую по размеру. Для удобства смотайте гирлянду на картонку, как в п.1, или на ладонь.

  • Лайфхак 3. Вешалка

Как складывать гирлянды / Фото: коллаж "Сегодня"
Как складывать гирлянды / Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Неплохой вариант для хранения гирлянд – аккуратно намотать их на плечики для одежды . Ничего не спутается, а при желании все можно спрятать в шкаф, пусть висит до следующих праздников.

  • Лайфхак 4. Втулка

И снова на выручку приходят втулки от пергамента, полотенец или фольги . Чтобы провода не соскальзывали, по краям сделайте надрезы 2-3 см и отогните наружу. А можно использовать специальные катушки для кабеля. Вам останется только намотать гирлянду на цилиндр.

  • Лайфхак 5. Светильники

Креативное решение вопроса, как хранить гирлянду – использовать ее в течение всего года, а не только на зимние праздники. Соорудите светильник из банки или бутылок и включайте под настроение.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
29 ноября - 5 декабря
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять