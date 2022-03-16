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Какую птицу выгоднее разводить в домашнем хозяйстве

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 марта, 10:20
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Куры, утки, гуси – какая домашняя птица самая популярная, экономная и неприхотливая
Какую птицу выгоднее разводить в домашнем хозяйстве
Какую птицу выгоднее разводить в домашнем хозяйстве / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Если вы решили обзавестись хозяйством, располагаете просторным двором и участком, готовы ухаживать за животными и получать от них пользу, то перед вами встанет вопрос: каких птиц выгоднее разводить.

От кого больше мяса и яиц, какую птицу выгоднее держать для себя, за кем меньше ухода и мороки, какие особенности содержания кур, утей, гусей – на эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье.

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Преимущество содержания кур

Каких птиц выгоднее разводить / Фото: unsplash
Каких птиц выгоднее разводить / Фото: unsplash

Куры издавна считаются самой выгодной и неприхотливой птицей в домашнем хозяйстве. Ее лучше всего разводить для получения прибыли от сбыта продукции.

  • Курятина – наиболее популярный вид мяса на наших столах, поэтому проблем со сбытом не возникнет. Домашняя птица всегда пользуется активным спросом на рынке. Одна курица, в зависимости от породы, может весить от 1,5 до 5 кг .
  • О куриных яйцах также не приходится говорить, особенно домашних – они уходят просто на ура. Куры начинают нестись уже в 5-месячном возрасте. Одна несушка в год способна дать 200-300 яиц , в зависимости от породы и условий содержания.
  • Сооружение курятника не потребует больших финансов, и его просто сделать из подручных средств – досок, шлакоблоков и т.д. Важно, чтобы летом там было прохладно, а перед зимой домик следует утеплить. На одном квадратном метре может содержаться 4-6 птиц. И не забудьте оснастить его гнездами, откуда вскоре будете собирать "урожай" снесенных яиц.
  • Вместо готового комбикорма можно составлять меню для кур самостоятельно. Одна птица в день съедает всего 120 г корма . Рацион может включать: траву, зерно, кукурузу, просо, морковь, картофель и другие плоды, а также костную муку и минеральные добавки в виде ракушек, песка и мелкого гравия.
  • Хорошо, если в хозяйстве есть участок для выгула кур – они отлично пасутся сами , поедая траву, а заодно склевывая насекомых. А после уборки урожая кур выпускают в огород, и они находят для себя массу корма.
  • Цыплята – еще один плюс в разведении кур. Их можно оставить в хозяйстве или же продать. Цыплят могут высиживать куры или же их выращивают в инкубаторе. Первое время меню цыплят включает витаминизированную пищу: белок вареных яиц, творог, кефир, толченую скорлупу, зеленый лук и пшеницу.

Особенности разведения уток

Каких птиц выгоднее разводить / Фото: unsplash
Каких птиц выгоднее разводить / Фото: unsplash

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Утки также были одомашнены одними из первых птиц. Они отличаются своей неприхотливостью и быстро набирают вес.

  • Традиционно уток разводят ради мяса , которое имеет характерный вкус и питательную ценность за счет своей жирности и волокнистости. Утятина пользуется большой популярностью у людей, хотя и заметно ниже, чем курятина. В среднем одна утка может весить 2-3 кг.
  • Главная особенность уток – эти птицы водоплавающие . Так что, если в вашей местности есть водоем – утки будут отлично себя чувствовать. А вот при его отсутствии придется довольствоваться корытом и часто менять воду, что технически бывает трудно на подворье.
  • Утке также важно много пить – ежедневно каждой птице нужно обеспечить 1,5 литра воды. Если забывать про воду, у уток может быстро наступить обезвоживание, а пища не переварится должным образом.
  • Утята растут достаточно быстро, и уже в 2-месячном возрасте достигают своей оптимальной живой массы. В этом возрасте утиное мясо уже достаточно вкусное, а перья не жесткие и легко ощипываются.
  • Утят важно правильно кормить . В рационе должно быть высокое содержание белка. Обычно он включает: крошеные вареные яйца, зерно, дробленую кукурузу, творог, измельченную зелень.
  • У взрослой птицы излюбленная еда – это ряска , в изобилии растущая в пруду. Если утки находятся на свободном выгуле в водоеме, нужно ежедневно дополнять рацион смесью других кормов: кукуруза, ячмень, пшеница, жмых, трава, овощи, а также рыбная и мясокостная мука, мел. В среднем на одну утку в сутки расходуется до 150 г корма.
  • Утиные яйца из-за своего специфического вкуса не пользуются такой же популярностью, как куриные. Но все же они вполне пригодны в пищу – их используют для приготовления теста, соусов и других блюд.
  • Зато утиные перья и пух используют для набивки подушек и одеял, а потому они также имеют ценность.
  • Если есть огород, то утиный помет – это отличное удобрение.

В чем специфика содержания гусей

Каких птиц выгоднее разводить / Фото: unsplash
Каких птиц выгоднее разводить / Фото: unsplash

Гусь – желанная птица к праздничному столу. Эти пернатые так же, как и утки, пользуются популярностью в хозяйствах, но имеют свои нюансы.

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  • Гусь гораздо крупнее курицы и утки – его живая масса в среднем может достигать 8-10 кг. А потому гуси считаются довольно выгодными птицами из расчета соотношения цены и размеров, до которых они могут вырасти.
  • Как только вылупляется гусенок, его вес составляет примерно 100–120 г. Достигших 3-месячного возраста гусей уже можно забивать – в зависимости от породы, генетической составляющей и корма, они достигают от 5 до 8 кг.
  • Эти птицы не требуют особых кормов или добавок. Их рацион состоит из растительности и зерна . В среднем один гусь съедает до 2 кг травы в сутки и до 1 кг фуража.
  • Однако для содержания гусей важно наличие большой территории для пастбища и выгула. Для полноценного роста и приобретения вкусного мяса им нужно много двигаться.
  • Гуси, как и утки – водоплавающие птицы и очень любят воду . Для полного комфорта им необходимо наличие водоема, особенно в жаркое время года. Но если его нет, можно ограничиться корытом. И не забывать поить гусей.
  • Для разведения гусей важно знать их особенность – они моногамны . Если одного пустить на мясо, то партнер, скорее всего, не будет искать замену и не сможет давать потомства.
  • Уникальность гусей состоит в том, что это единственные домашние птицы, у которых можно при жизни получать пух и перья. Гусиный пух – ценнейше сырье для изготовления теплых одеял, подушек, одежды и т. д.

Ранее мы рассказывали, кто лучше, выгоднее и молочнее – коза или корова.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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