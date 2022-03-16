Яку птицю вигідніше розводити в домашньому господарстві

Якщо ви вирішили тримати господарство, маєте просторе подвір'я і ділянку, готові доглядати за тваринами і отримувати від них користь, то перед вами постає питання: яку птицю вигідніше розводити.
Від кого більше м'яса та яєць, яку птицю вигідніше тримати для себе, за ким менше догляду та мороки, які особливості утримання курей, качок, гусей – на ці запитання ви знайдете відповіді у нашій статті.
Перевага утримання курей
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Кури здавна вважаються найвигіднішою і невибагливою птицею у домашньому господарстві. Їх найкраще розводити, щоб одержати прибуток від збуту продукції.
- Курятина – найпопулярніший вид м'яса на наших столах, тож проблем зі збутом не виникне. Домашня птиця завжди має активний попит на ринку. Одна курка, залежно від породи, може важити від 1,5 до 5 кг .
- Про курячі яйця також годі й говорити, особливо домашні – вони йдуть просто на ура. Кури починають нестися вже у 5-місячному віці. Одна несушка на рік може дати 200-300 яєць , залежно від породи та умов утримання.
- Спорудження курника не вимагатиме великих фінансів, і його просто зробити з підручних засобів – дощок, шлакоблоків тощо. Важливо, щоб улітку там було прохолодно, а перед зимою курник треба утеплити. На одному квадратному метрі може бути 4-6 голів птиці. Не забудьте оснастити його гніздами, звідки незабаром збиратимете "урожай" знесених яєць.
- Замість готового комбікорму можна складати меню для курей самостійно. Одна куркиця на день з'їдає всього 120 г корму . Раціон може включати: траву, зерно, кукурудзу, просо, моркву, картоплю та інші плоди, а також кісткове борошно та мінеральні добавки у вигляді мушлі, піску та дрібного гравію.
- Добре, якщо у господарстві є ділянка для вигулу курей – вони чудово пасуться самі , поїдаючи траву, а заразом скльовуючи комах. А після збирання врожаю курей випускають у город, і вони знаходять собі багато корму.
- Курчата – ще один плюс у розведенні курей. Їх можна залишити у господарстві або ж продати. Курчат можуть висиджувати кури або їх вирощують в інкубаторі. Перший час меню курчат включає вітамінізовану їжу: білок варені яйця, сир, кефір, товчену шкаралупу, зелену цибулю та пшеницю.
Особливості розведення качок
Качки також були одомашнені одними з перших. Вони відрізняються своєю невибагливістю і швидко набирають вагу.
- Традиційно качок розводять заради м'яса , яке має характерний смак та поживну цінність за рахунок своєї жирності та волокнистості. Качка користується великою популярністю у людей, хоча і помітно нижчою, ніж курятина. В середньому одна качка може важити 2-3 кг.
- Головна особливість качок – ця птиця водоплавна . Тож, якщо у вашій місцевості є водоймище – качки чудово почуватимуться. А ось за його відсутності доведеться задовольнятися коритом і часто міняти воду, що технічно буває важко на подвір'ї.
- Качці також важливо багато пити – щодня кожній птиці потрібно 1,5 літра води. Якщо забувати про воду, у качок може швидко наступити зневоднення, а їжа не перетравиться належним чином.
- Каченята ростуть доволі швидко, і вже у 2-місячному віці досягають своєї оптимальної живої маси. У цьому віці качине м'ясо вже досить смачне, а пір'я не жорстке і легко скубеться.
- Каченят важливо правильно годувати . У раціоні має бути високий вміст білка. Зазвичай він включає: кришені варені яйця, зерно, подрібнену кукурудзу, сир, подрібнену зелень.
- У дорослих птахів улюблена їжа – це ряска , якої вдосталь є ставку. Якщо качки знаходяться на вільному вигулі у водоймі, потрібно щодня доповнювати раціон сумішшю інших кормів: кукурудза, ячмінь, пшениця, макуха, трава, овочі, а також рибне та м'ясо-кісткове борошно, крейда. У середньому на одну качку на добу витрачається до 150 г кормів.
- Качині яйця через свій специфічний смак не мають такої популярністю, як курячі. Проте, вони цілком придатні в їжу – їх використовують для приготування тіста, соусів та інших страв.
- Зате качине пір'я та пух використовують для набивання подушок і ковдр, тому вони також мають цінність.
- Якщо є город, то качиний послід – це чудове добриво.
У чому специфіка утримання гусей
Гуска – бажана птиця до святкового столу. Ці пернаті, як і качки, користуються популярністю в господарствах, але мають свої нюанси.
- Гусак набагато більший за курку і качку – його жива маса в середньому може досягати 8- 10 кг. А тому гуси вважаються досить вигідними птицями з розрахунку співвідношення ціни та розмірів, до яких вони можуть вирости.
- Як тільки вилуплюється гусеня, його вага становить приблизно 100-120 г. Гусей, які досягли 3-місячного віку, вже можна забивати – залежно від породи, генетичної складової та корму, вони досягають від 5 до 8 кг.
- Ці птиці не вимагають спеціальних кормів чи домішок. Їх раціон складається з рослинності та зерна . В середньому одна гуска з'їдає до 2 кг трави на добу та до 1 кг фуражу.
- Однак для утримання гусей важлива наявність великої території для випасу та вигулу. Для повноцінного росту та щоб мати смачне м'ясо їм потрібно багато рухатися.
- Гуси, як і качки – водоплавні птиці й дуже люблять воду . Для повного комфорту їм потрібна наявність водойми, особливо в спеку. Але якщо її немає, можна обмежитися коритом. І не забувати напувати гусей.
- Для розведення гусей важливо знати їхню особливість – вони моногамні . Якщо одного пустити на м'ясо, то партнер, швидше за все, не шукатиме заміни і не зможе давати потомства.
- Унікальність гусей ще й у тому, що це єдині свійські птиці, з яких можна за життя отримувати пух і пір'я. Гусячий пух – найцінніша сировина для виготовлення теплих ковдр, подушок, одягу тощо.
Раніше ми розповідали, хто кращий, вигідніший і молочніший – коза чи корова.