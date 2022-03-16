Яку птицю вигідніше розводити в домашньому господарстві

Кури, качки, гуси – яка домашня птиця найпопулярніша, економна та невибаглива

Яких птахів вигідніше розводити в домашньому господарстві / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Якщо ви вирішили тримати господарство, маєте просторе подвір'я і ділянку, готові доглядати за тваринами і отримувати від них користь, то перед вами постає питання: яку птицю вигідніше розводити.

Від кого більше м'яса та яєць, яку птицю вигідніше тримати для себе, за ким менше догляду та мороки, які особливості утримання курей, качок, гусей – на ці запитання ви знайдете відповіді у нашій статті.

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Перевага утримання курей

Яких птахів вигідніше розводити / Фото: unsplash

Кури здавна вважаються найвигіднішою і невибагливою птицею у домашньому господарстві. Їх найкраще розводити, щоб одержати прибуток від збуту продукції.

Курятина – найпопулярніший вид м'яса на наших столах, тож проблем зі збутом не виникне. Домашня птиця завжди має активний попит на ринку. Одна курка, залежно від породи, може важити від 1,5 до 5 кг .

. Про курячі яйця також годі й говорити, особливо домашні – вони йдуть просто на ура. Кури починають нестися вже у 5-місячному віці. Одна несушка на рік може дати 200-300 яєць , залежно від породи та умов утримання.

, залежно від породи та умов утримання. Спорудження курника не вимагатиме великих фінансів, і його просто зробити з підручних засобів – дощок, шлакоблоків тощо. Важливо, щоб улітку там було прохолодно, а перед зимою курник треба утеплити. На одному квадратному метрі може бути 4-6 голів птиці. Не забудьте оснастити його гніздами, звідки незабаром збиратимете "урожай" знесених яєць.

не вимагатиме великих фінансів, і його просто зробити з підручних засобів – дощок, шлакоблоків тощо. Важливо, щоб улітку там було прохолодно, а перед зимою курник треба утеплити. На одному квадратному метрі може бути 4-6 голів птиці. Не забудьте оснастити його гніздами, звідки незабаром збиратимете "урожай" знесених яєць. Замість готового комбікорму можна складати меню для курей самостійно. Одна куркиця на день з'їдає всього 120 г корму . Раціон може включати: траву, зерно, кукурудзу, просо, моркву, картоплю та інші плоди, а також кісткове борошно та мінеральні добавки у вигляді мушлі, піску та дрібного гравію.

. Раціон може включати: траву, зерно, кукурудзу, просо, моркву, картоплю та інші плоди, а також кісткове борошно та мінеральні добавки у вигляді мушлі, піску та дрібного гравію. Добре, якщо у господарстві є ділянка для вигулу курей – вони чудово пасуться самі , поїдаючи траву, а заразом скльовуючи комах. А після збирання врожаю курей випускають у город, і вони знаходять собі багато корму.

, поїдаючи траву, а заразом скльовуючи комах. А після збирання врожаю курей випускають у город, і вони знаходять собі багато корму. Курчата – ще один плюс у розведенні курей. Їх можна залишити у господарстві або ж продати. Курчат можуть висиджувати кури або їх вирощують в інкубаторі. Перший час меню курчат включає вітамінізовану їжу: білок варені яйця, сир, кефір, товчену шкаралупу, зелену цибулю та пшеницю.

Особливості розведення качок

Яких птахів вигідніше розводити / Фото: unsplash

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Качки також були одомашнені одними з перших. Вони відрізняються своєю невибагливістю і швидко набирають вагу.

Традиційно качок розводять заради м'яса , яке має характерний смак та поживну цінність за рахунок своєї жирності та волокнистості. Качка користується великою популярністю у людей, хоча і помітно нижчою, ніж курятина. В середньому одна качка може важити 2-3 кг.

, яке має характерний смак та поживну цінність за рахунок своєї жирності та волокнистості. Качка користується великою популярністю у людей, хоча і помітно нижчою, ніж курятина. В середньому одна качка може важити 2-3 кг. Головна особливість качок – ця птиця водоплавна . Тож, якщо у вашій місцевості є водоймище – качки чудово почуватимуться. А ось за його відсутності доведеться задовольнятися коритом і часто міняти воду, що технічно буває важко на подвір'ї.

. Тож, якщо у вашій місцевості є водоймище – качки чудово почуватимуться. А ось за його відсутності доведеться задовольнятися коритом і часто міняти воду, що технічно буває важко на подвір'ї. Качці також важливо багато пити – щодня кожній птиці потрібно 1,5 літра води. Якщо забувати про воду, у качок може швидко наступити зневоднення, а їжа не перетравиться належним чином.

– щодня кожній птиці потрібно 1,5 літра води. Якщо забувати про воду, у качок може швидко наступити зневоднення, а їжа не перетравиться належним чином. Каченята ростуть доволі швидко, і вже у 2-місячному віці досягають своєї оптимальної живої маси. У цьому віці качине м'ясо вже досить смачне, а пір'я не жорстке і легко скубеться.

досягають своєї оптимальної живої маси. У цьому віці качине м'ясо вже досить смачне, а пір'я не жорстке і легко скубеться. Каченят важливо правильно годувати . У раціоні має бути високий вміст білка. Зазвичай він включає: кришені варені яйця, зерно, подрібнену кукурудзу, сир, подрібнену зелень.

. У раціоні має бути високий вміст білка. Зазвичай він включає: кришені варені яйця, зерно, подрібнену кукурудзу, сир, подрібнену зелень. У дорослих птахів улюблена їжа – це ряска , якої вдосталь є ставку. Якщо качки знаходяться на вільному вигулі у водоймі, потрібно щодня доповнювати раціон сумішшю інших кормів: кукурудза, ячмінь, пшениця, макуха, трава, овочі, а також рибне та м'ясо-кісткове борошно, крейда. У середньому на одну качку на добу витрачається до 150 г кормів.

, якої вдосталь є ставку. Якщо качки знаходяться на вільному вигулі у водоймі, потрібно щодня доповнювати раціон сумішшю інших кормів: кукурудза, ячмінь, пшениця, макуха, трава, овочі, а також рибне та м'ясо-кісткове борошно, крейда. У середньому на одну качку на добу витрачається до 150 г кормів. Качині яйця через свій специфічний смак не мають такої популярністю, як курячі. Проте, вони цілком придатні в їжу – їх використовують для приготування тіста, соусів та інших страв.

не мають такої популярністю, як курячі. Проте, вони цілком придатні в їжу – їх використовують для приготування тіста, соусів та інших страв. Зате качине пір'я та пух використовують для набивання подушок і ковдр, тому вони також мають цінність.

використовують для набивання подушок і ковдр, тому вони також мають цінність. Якщо є город, то качиний послід – це чудове добриво.

У чому специфіка утримання гусей

Яких птахів вигідніше розводити / Фото: unsplash

Гуска – бажана птиця до святкового столу. Ці пернаті, як і качки, користуються популярністю в господарствах, але мають свої нюанси.

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Гусак набагато більший за курку і качку – його жива маса в середньому може досягати 8- 10 кг . А тому гуси вважаються досить вигідними птицями з розрахунку співвідношення ціни та розмірів, до яких вони можуть вирости.

. А тому гуси вважаються досить вигідними птицями з розрахунку співвідношення ціни та розмірів, до яких вони можуть вирости. Як тільки вилуплюється гусеня, його вага становить приблизно 100-120 г. Гусей, які досягли 3-місячного віку, вже можна забивати – залежно від породи, генетичної складової та корму, вони досягають від 5 до 8 кг.

вже можна забивати – залежно від породи, генетичної складової та корму, вони досягають від 5 до 8 кг. Ці птиці не вимагають спеціальних кормів чи домішок. Їх раціон складається з рослинності та зерна . В середньому одна гуска з'їдає до 2 кг трави на добу та до 1 кг фуражу.

. В середньому одна гуска з'їдає до 2 кг трави на добу та до 1 кг фуражу. Однак для утримання гусей важлива наявність великої території для випасу та вигулу. Для повноцінного росту та щоб мати смачне м'ясо їм потрібно багато рухатися.

та вигулу. Для повноцінного росту та щоб мати смачне м'ясо їм потрібно багато рухатися. Гуси, як і качки – водоплавні птиці й дуже люблять воду . Для повного комфорту їм потрібна наявність водойми, особливо в спеку. Але якщо її немає, можна обмежитися коритом. І не забувати напувати гусей.

. Для повного комфорту їм потрібна наявність водойми, особливо в спеку. Але якщо її немає, можна обмежитися коритом. І не забувати напувати гусей. Для розведення гусей важливо знати їхню особливість – вони моногамні . Якщо одного пустити на м'ясо, то партнер, швидше за все, не шукатиме заміни і не зможе давати потомства.

. Якщо одного пустити на м'ясо, то партнер, швидше за все, не шукатиме заміни і не зможе давати потомства. Унікальність гусей ще й у тому, що це єдині свійські птиці, з яких можна за життя отримувати пух і пір'я. Гусячий пух – найцінніша сировина для виготовлення теплих ковдр, подушок, одягу тощо.

Раніше ми розповідали, хто кращий, вигідніший і молочніший – коза чи корова.