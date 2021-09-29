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Как хранить морковь в домашних условиях

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 сентября, 15:37
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При правильном хранении морковь может долежать до следующего урожая и оставаться свежей, сочной и вкусной.
Как хранить морковь
Как хранить морковь / Фото: Коллаж: Сегодня

Морковь – незаменимый ингредиент многих блюд и к тому же просто кладезь витаминов и полезных веществ.

Чтобы урожай моркови не испортился, и плоды долго оставались качественными, важно правильно их сберечь.

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Как хранить морковь: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Правильный урожай

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

Чтобы ваш урожай моркови дольше сохранился зимой, важно готовить его еще на этапе созревания . Пока морковь на грядке не нужно злоупотреблять азотными удобрениями. Также важно следить, чтобы корнеплоды не подверглись нападению морковной мухи, личинки которой прогрызают в них ходы. Также опасно для моркови заражение черной гнилью – такие плоды не будут долго храниться.

  • Лайфхак 2. Как собрать морковь
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Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

Убирать морковь нужно в сухой и солнечный день. Для этого корнеплоды аккуратно подкапывают вилами и, придерживая за ботву, достают из земли. Полностью обрезать листья не стоит, лучше оставить черешок 1,5-2 см . Затем морковь нужно перебрать, отбраковывая порченые и поеденные плоды, помыть и высушить.

  • Лайфхак 3. Хранение в песке

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

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Чаще всего урожай моркови хранят в песке – так она может долежать до нового урожая и в погребе, и даже в квартире на лоджии. На дно ящика насыпают влажный и чистый песок слоем 3 см. На него выкладывают слой моркови, чтобы она не соприкасалась друг с другом. Затем засыпают умеренно влажным песком слоем 1-2 см, и так до конца ящика.

  • Лайфхак 4. Хранение в торфе

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

Торф может быть не только удобрением, разрыхлителем и мульчей, но еще и прекрасным материалом для хранения овощей. Это хороший консервант , способный сохранить плоды достаточно долго, при этом овощи не прорастают, не сохнут и не морщатся. На дно ящика насыпьте торфяную подушку толщиной 5 см, на которую выложите морковь так, чтобы она не соприкасалась друг с другом. Затем пересыпьте ее торфом 2-3 см и снова повторите слой овощей. Заполните ящик и оставьте в погребе или подвале. А после употребления торф можно использовать на участке.

  • Лайфхак 5. Как хранить морковь в золе

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

В подвале также можно обустроить вариант хранилища корнеплодов в золе, которая издавна славится своими бактерицидными и абсорбирующими свойствами . Она не допустит загнивания моркови при избытке влаги. Соедините золу и порошок мела в пропорции 3:1. Поместите смесь в ящик и уложите подготовленную морковь толстыми концами кверху, немного присыпать составом.

  • Лайфхак 6. Как хранить морковь в опилках

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

Еще один наполнитель, который используется для консервации моркови – это опилки. В них содержаться фенольные вещества , которые и обеспечивают сохранность овощей. Кроме того, опилки, в отличие от песка и торфа, меньше налипают и их легче очистить от корнеплодов. Лучше всего брать опилки хвойных деревьев. Они не должны быть мокрыми, допустимый уровень влажности – 10-12%. Принцип укладки в опилки аналогичный предыдущим – послойно, и чтобы морковь не касалась друг друга.

  • Лайфхак 7. Хранение в полиэтиленовых мешках

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

Морковь можно хранить в полиэтиленовых пакетах, желательно с вентиляционными отверстиями. Но обычно в такой упаковке корнеплоды могут загнивать, т.е. такой способ подходит для непродолжительного хранения . Сложите морковь в большие полиэтиленовые мешки, но не завязывайте их, а оставьте открытыми. Так в них будет поддерживаться необходимая влажность. А выделяющийся в процессе хранения моркови углекислый газ предотвратит развитие болезней.

  • Лайфхак 8. Оптимальные условия для моркови

Как хранить морковь / Фото: pinterest
Как хранить морковь / Фото: pinterest

Подходящая температура для хранения моркови – от 0 до +15 градусов . Влажность воздуха должна быть высокой – до 90%. В этом случае морковь не завянет и долго останется сочной. Следует перед закладкой в подвал урожая хорошо его продезинфицировать, к примеру, сжечь серу, побелить известью с медным купоросом. Также важно поддерживать в помещении хорошую вентиляцию воздуха.

Смотрите видеорецепт, как приготовить самосы с овощами:

Ранее мы рассказывали, как сделать теплые грядки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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