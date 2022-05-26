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Как использовать сахар в саду и огороде

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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26 мая, 10:40
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Сахар не сделает плоды слаще, зато подкормит, удобрит и защитит от вредителей
Как применить сахар в саду и огороде
Как применить сахар в саду и огороде / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, какие продукты питания пригодятся для подкормки в огороде. А теперь предлагаем узнать, как можно использовать для растений сахар.

Против вредителей

Сахар борется с вредными насекомыми / Фото: pinterest
Сахар борется с вредными насекомыми / Фото: pinterest

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Сладкая приманка поможет сохранить урожай от многочисленных вредителей в огороде: бабочек, ос, медведок и других. Крепкий сахарный сироп разливают по блюдцам или пластиковым стаканам, добавляют немного дрожжей, чтобы появился запах брожения, и расставляют на грядках. Вредители слетаются на приманку и прилипают к сладости .

Для привлечения пчел

Сахаром можно приманить пчел / Фото: pixabay
Сахаром можно приманить пчел / Фото: pixabay

Еще одна сладкая приманка, но на этот раз безопасная. Ее делают в период цветения сада для привлечения пчел и опыления. Плодовые деревья и кустарники опрыскивают сладким раствором из расчета 1 ч. ложка сахара на 1 литр воды.

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Для подкормки растений

Сахар полезен для растений / Фото: pinterest
Сахар полезен для растений / Фото: pinterest

Глюкоза нужна растениям для питания, развития, быстрого роста корневой системы. Периодически сахар применяют для подкормки многих культур.

  • Помидоры : 0,5 кг сахара, 1 кг дрожжей, 5 л воды смешать до полного растворения, настоять 3-4 часа, затем еще разбавить водой в соотношении 1:10 и полить корневую систему.
  • Огурцы : 150 г сахара, 10 г дрожжей, 5 л воды смешать и настоять в течение 7 дней. Затем полученную смесь развести с водой из расчета 250 мл на 5 л и полить растения, расходуя 1 л на 1 куст.
  • Капуста : 3 ст. ложки сахара, 100 г дрожжей, 5 л воды настоять до полного брожения, затем развести водой в соотношении 1:10 и полить растения.

Для приготовления зеленого настоя

Сахар используется для удобрения / Фото: pinterest
Сахар используется для удобрения / Фото: pinterest

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Еще одно ценное и полезное удобрение для растений, содержащее азот и калий – это зеленый настой. Главное его преимущество в натуральности и экономичности . Чтобы его приготовить, собранные сорняки, траву, ботву заливают водой, добавляют несколько ложек сахара и настаивают в течение нескольких дней, чтобы настой забродил.

Ранее мы рассказывали, как применять золу на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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