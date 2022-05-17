Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Как убрать запах из обуви

Польза золы на огороде

Качество воды

Садим картошку

Моем посуду правильно

Педикюр дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Растения

Какие продукты питания пригодятся для подкормки в огороде

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 19:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Продуктовые отходы не спешите отправлять в мусор: они сгодятся в качестве удобрений на участке.
Продукты питания, которые помогут в огороде
Продукты питания, которые помогут в огороде / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Многие дачники с успехом повторно используют на своих участках продукты питания. И при этом получают двойную пользуудобряют растения без химии и экономят место в помойном ведре.

Какие продукты питания могут послужить безопасным органическим удобрением , читайте подсказку в нашей статье.

Реклама

Как использовать продуктовые отходы: лайфхаки

  1. Компост представляет собой органическое удобрение. Он готовится путем брожения и перегнивания продуктовых отходов в специально отведенном для этого месте, к примеру, на куче или в яме. Это отличная альтернатива выбрасыванию отходов в помойное ведро. Процесс занимает время, зато считается наиболее экономичным и натуральным.
    Компостная куча на участке / Фото: pinterest
    Компостная куча на участке / Фото: pinterest
  2. Кожура от овощей и фруктов – настоящий кладезь питательных веществ. Картофельные очистки, кожура от моркови или свеклы, подгнившие овощи и фрукты – все это сгодится для компоста. Также на их основе после измельчения готовят удобрения.
    Яблочные очистки – источник питания для растений
    Яблочные очистки – источник питания для растений / Фото: Unsplash
  3. Банановая кожура – отличный и совершенно бесплатный источник питательных веществ, который можно применять на участке в виде перегноя, порошка, компостного чая или целиком.
    Из банановой кожуры растения получают много питательных веществ
    Из банановой кожуры растения получают много питательных веществ / Фото: Pinterest
  4. Заварка натурального чая считается хорошей витаминной добавкой в почву. Использованный чай не спешите выбрасывать. Его можно заварить кипятком повторно и использовать для подкормки растений. При этом чай даже не требуется измельчать.
  5. Остатки заварного кофе популярны среди огородников в виде удобрения, а кроме того они защищают растения от вредителей, которые не переносят аромат кофе.
    Кофейная гуща полезна для растений
    Кофейная гуща полезна для растений
  6. Недоеденные блюда из риса и макарон, а также других зерновых, хлеба, бобов, соусы, супы, запеканки, яйца и т.д. тоже смогут улучшить качество почвы.
  7. Яичные скорлупки – копеечное и в то же время очень ценное натуральное сырье, которое можно применять в качестве удобрения для растений в виде компоста, настоя или порошка.
    Яичная скорлупа – отличное удобрение
    Яичная скорлупа – отличное удобрение / Фото: Pinterest
  8. Масло растительного происхождения , влитое в компостную яму, замедляет процесс разложения.

Ранее мы рассказывали, как применять золу на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Им всегда сопутствует удача
Успешные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Козерог
Козерог
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Just do it
Огород на подоконнике
Как выращивать
Лунный календарь на неделю
16 — 22 мая
Влияние на жизнь
Лайфхак недели
Как чистить молодую картошку
Узнать
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выращиваете растения дома?
Что нельзя садить
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять