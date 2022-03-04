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Как обрезать гортензию – молодой и старый куст

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 марта, 16:39
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Чем раньше сделать обрезку растения, тем лучше. Но при заморозках лучше этого не делать. Обрезанные ветки толщиной более двух сантиметров нужно смазать садовым варом
Как обрезать гортензию
Как обрезать гортензию / Фото: Коллаж: Сегодня

Садово-огородные работы стартовали. Благоприятные и неблагоприятные дни для этого в марте мы публиковали. Ниже узнаем, как нужно обрезать гортензию, чтобы она пышно и красиво цвела.

Основное условия обрезки гортензии на цветение – то, что вы хотите получить от куста.

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Если нужен высокий куст, то низко обрезать нельзя. При высокой обрезке можно получить много новых соцветий.

Как обрезать молодой куст гортензии

Сначала хорошо рассмотрите куст и в первую очередь обрезайте тонкие ветки до основания. Промерзшие ветки тоже обрезаем.

Если внутри куста много веток, их лучше проредить. Оставлять нужно более сильные побеги.

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Длина обрезания. От корня нужно отсчитать четыре почки и обрезать верх побега. Так цветение будет более ранним, а куст – пышным.

О способах размножения растений читайте здесь.

Как обрезать старый куст гортензии

Все старые и толстые, мелкие и тонкие побеги, побеги, которые растут внутрь куста, – все нужно обрезать. Обрезать все, что выросло выше одной почки.

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На каждой ветке должно быть два разветвления, не больше. Важно замазать толстые обрезанные ветки садовым варом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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