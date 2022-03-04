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Як обрізати гортензію – молодий та старий кущ

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 16:39
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Що раніше зробити обрізку рослини, то краще. Але у разі приморозків краще цього не робити. Обрізані гілки завтовшки понад два сантиметри потрібно змастити садовим варом
Як обрізати гортензію
Як обрізати гортензію / Фото: Колаж: Сьогодні

Садово-городні роботи розпочалися. Сприятливі та несприятливі дні для цього у березні ми публікували. Нижче дізнаємося, як потрібно обрізати гортензію щоб вона пишно і красиво квітла.

Основні умови обрізки гортензії на цвітіння – те, що ви хочете отримати від куща.

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Якщо потрібен високий кущ, то низько обрізати не можна. При високій обрізці можна отримати багато нових суцвіть.

Як обрізати молодий кущ гортензії

Спочатку добре розгляньте кущ і насамперед обрізайте тонкі гілки під корінець. Промерзлі гілки також обрізаємо.

Якщо всередині куща багато гілок, їх краще прорізати. Залишати потрібно сильніші пагони.

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Довжина обрізання. Від коріння потрібно відрахувати чотири бруньки та обрізати верх пагона. Так цвітіння буде раннім, а кущ – пишним.

Про способи розмноження рослин читайте тут.

Як обрізати старий кущ гортензії

Усі старі та товсті, дрібні та тонкі пагони, пагони, які ростуть усередину куща, – все треба обрізати. Обрізати все, що виросло вище за одну бруньку.

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На кожній гілці має бути дві розгілки, не більше. Важливо замазати товсті обрізані гілки садовим варом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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