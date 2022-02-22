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Как правильно обрезать яблони весной: схематическая инструкция

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 февраля, 18:25
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Своевременная и качественная обрезка яблонь поможет получить богатый урожай яблок.
Как обрезать яблони: советы дачникам
Как обрезать яблони: советы дачникам / Фото: Pixabay, Pinterest, Коллаж: Сегодня

Весна – удачное время , чтобы заняться обрезкой плодовых деревьев, в частности – яблонь. Они еще не набрали сок, не расцвели, не дают плодов, а потому хорошо переносят формирование кроны.

Важно сделать это правильно, чтобы яблоня росла здоровой и давала много крупных, хороших и вкусных плодов . Благодаря грамотной обрезке и формировке кроны дерево омолодится, избавится от сухих и больных веток, получит больше солнечного света. К тому же в дальнейшем сад будет проще обрабатывать от болезней и вредителей.

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Имейте в виду, что яблони весной важно успеть обрезать до распускания первых почек . Используйте остро заточенный инвентарь : секатор и пилу. На лезвии не должно быть грязи и ржавчины.

Как обрезать яблоню: лайфхаки

  • Шаг 1. Укорачивание ствола

Как обрезать яблоню весной / Фото: pinterest
Как обрезать яблоню весной / Фото: pinterest

Изначально нужно укоротить ствол яблони . Его оставляют на высоте примерно 2 м. Срез нужно делать четко над крупной веткой. В противном случае в этом месте образуется сухой пенек, в котором затем появится дупло.

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  • Шаг 2. Обрезка внутренних побегов

Как обрезать яблоню весной / Фото: pinterest
Как обрезать яблоню весной / Фото: pinterest

После того как ствол укорочен, удаляются все побеги, направленные внутрь кроны , а оставляются те, которые растут наружу. Это делается для того, чтобы ветви не затеняли дерево, а также не становились рассадником для болезней и вредителей. За счет такой обрезки крона яблони формируется в виде чаши.

  • Шаг 3. Удаление боковых ветвей

Как обрезать яблоню весной / Фото: pinterest
Как обрезать яблоню весной / Фото: pinterest

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Следующий этап обрезки яблони – это удаление боковых скелетных ветвей . Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые растут из кроны наружу. После такой обработки дерева весной на нем усиленно начнут расти молодые побеги, из которых в дальнейшем формируются плодовые ветви.

Ранее мы рассказывали, как подготовить сад к весне: 10 важных дел.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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