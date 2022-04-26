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Календарь садовода: что и когда сажать на участке

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26 апреля, 19:45
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У дачников не бывает свободных месяцев, в саду всегда найдется работа по уходу за растениями.
Какие работы и когда делать в саду и огороде
Какие работы и когда делать в саду и огороде / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Когда пора сажать рассаду, сеять цветы и травы, обрезать кусты и деревья, собирать урожай и защищать растения от вредителей? Смотрите календарь садовода , и тогда вам будет легче сориентироваться, что и когда нужно делать на участке в течение всего года.

Январь

Первый месяц в году хорошо подходит для планирования будущих посадок . Проверьте садовые инструменты, проведите ревизию горшков и семян, закупите, почините и закажите, что нужно. Можно приступить к посадкам, например, посейте перцы чили. Держите растения в тепле и используйте лампу, когда семена взойдут.

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Февраль

Подходящее время, чтобы сажать на рассаду помидоры, подрезать герань, яблони и груши. Для хорошего роста помидорам нужен солнечный свет – поместите будущую рассаду на южные окна. Ящики закройте пленкой, чтобы семенам было комфортную расти. Также можно сделать мини-теплицу из обрезанных пластиковых бутылок.

Март

Что делать на участке весной / Фото: pexels
Что делать на участке весной / Фото: pexels

После схода снегов можно начинать пересадку деревьев и кустарников . Желательно успеть, пока растение спит – в течение 2-3 недель до набухания почек. Подрежьте увядшие многолетники и кусты. Можно заняться высадкой рассады – перцев, сельдерея, баклажанов, артишоков, помидоры, а также цветов – астр, петуний, георгинов, герани. Можно сеять пряные травы и салат – базилик, кориандр, петрушку, укроп, лук и др.

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Апрель

Наступает пора высадки в открытый грунт семян холодостойких культур после того, как земля на глубине 10 см прогреется до +5°С. К концу месяца можно сажать огурцы, подсолнухи, а также высеивать овощные культуры – морковь, редис, редьку, свеклу, горох, бобы, кукурузу, лук, фасоль, картофель. Можно обрезать роз.

Май

Чем заняться в саду весной / Фото: pexels
Чем заняться в саду весной / Фото: pexels

Перекопайте почву, удалите сорняки, внесите удобрения . Можно приступать к посадке растений на балконе и в саду. Время сажать клубнику и землянику. Пора возвращать в землю перезимовавшие клубни георгинов, ирисов, гладиолусов, лилий. Также можно начинать высаживать для рассады разные сорта капусты, кабачков и тыквы.

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Июнь

Хорошо растет все. Это активный сезон для выращивания любых культур на грядках . Регулярно поливайте овощи, цветы и деревья, удаляйте сорняки. Также можно сажать в открытый грунт летние цветы.

Июль

Главная работа у дачников – не только выращивание, но и уход за посадками . Скошенную траву можно использовать в виде мульчи на грядках и под кустами. В июле начинают активно плодоносить помидоры, поэтому нужно внести вторую подкормку и регулярно удалять верхушки и "пасынки".

Август

Что делать в саду летом / Фото: pexels
Что делать в саду летом / Фото: pexels

В конце лета основная работа дачников нацелена на прополку, полив и сбор урожая . Также в августе можно снова посадить саженцы клубники, разделить и пересадить пионы, разделить и размножить многолетники, обрезать ягодные кусты и фруктовые деревья после сбора урожая.

Сентябрь

Активно продолжается сбор урожая, обрезка деревьев и кустарников , посадка многолетних растений, кустарников и деревьев. Пора собрать и просушить семена для весеннего сева овощей, к примеру, фасоль, горох, помидоры, кабачки, тыквы. Также можно сажать весенние луковичные, чтобы успеть до заморозков.

Октябрь

Чем заниматься на участке осенью / Фото: pexels
Чем заниматься на участке осенью / Фото: pexels

Когда наступают первые заморозки , пора выкапывать и готовить к зимовке клубни георгинов. Можно продолжать посадку кустарников и роз, пока земля не замерзла. Садят луковицы тюльпанов, когда температура почвы на глубине 15 см опускается до +10°С. Из овощей под зиму можно посадить морковь и чеснок, чтобы в начале лета собрать урожай.

Ноябрь

Самое время собранный урожай определить на хранение, убрать и подготовить к зимовке участок , сделать компостную яму. Тогда можно и отдохнуть от огорода. Время мастерить кормушки для птиц и ухаживать за комнатными растениями. Также можно выращивать луковицы амариллиса и гиацинты.

Декабрь

Что делать в саду зимой / Фото: pexels
Что делать в саду зимой / Фото: pexels

Растения благополучно зимуют, но им грозят вредители – от насекомых до мелких грызунов. Самое время установить заборы и сетки вокруг деревьев, удалить гнезда насекомых на ветках, взрыхлить почву в приствольных кругах.

Ранее мы рассказывали, как и когда сеять зелень на участке. Чтобы ваши растения не засохли, узнайте, как правильно поливать огород. А чтобы участок радовал глаз, сделайте на нем клумбы из многолетников.

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