Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Путешествия

Как разжечь костер в походе: ТОП-5 самых популярных способов, которые должен знать каждый

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 19:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зная, как правильно сложить и зажечь костер, вы не замерзнете и не останетесь голодными.
Как разжечь костер на природе: основные способы
Как разжечь костер на природе: основные способы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В походе, на даче, во дворе, на пикнике, летом и зимой – без костра не получится согреться и приготовить пищу . Да и в веселой дружной компании костер поднимает настроение и склоняет к душевным беседам и песням под гитару.

Но костер костру рознь. Есть много видов очага, и каждый предназначен для своей цели. Какие бывают костры и как их правильно разжечь, узнайте в нашей статье. Если вы сумеете развести костер, друзья скажут вам спасибо.

Реклама

Помните, какой бы способ вы ни избрали, важно соблюдать меры предосторожности в обращении с огнем , чтобы не допустить пожара. Перед розжигом подготовьте площадку, удалив легковоспламеняющиеся предметы и растения. А после использования следует потушить костер и убедиться, что в нем не осталось тления.

Как разжечь костер на природе: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Костер "Шалаш"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest
Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Один из самых популярных у туристов видов костра. Он хорошо разгорается, имеет мощную тягу, быстро горит, дает много жара для согрева, приготовления еды и освещения. Для этого костра сложите дрова в виде шалаша, внутрь поместив бумагу, сухую траву и тонкие веточки. От них разгорятся крупные поленья. По мере прогорания добавляйте дрова.

Реклама
  • Лайфхак 2. Костер "Колодец"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest
Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Это практичный и простой в исполнении костер с отличной тягой и ярким горением. Он предназначен, в основном, для приготовления пищи и обогрева. Для колодца поленья складываются попарно друг на друга , образуя решетку. Новые ветки накладываются сверху по мере прогорания старых.

  • Лайфхак 3. Костер "Звездный"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest
Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Реклама

Если дров мало , удобно использовать форму костра в виде звезды, которая соединяется в центре. Он очень экономный, не требует распилки дров и позволяет легко регулировать силу и яркость огня. По мере прогорания длинные ветки и стволы пододвигают к центру. "Звездный" хорош для приготовления еды, но вот сидеть возле такого костра не очень удобно, потому что мешают расставленные в разные стороны ветки.

  • Лайфхак 4. Костер "Таежный"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest
Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

Это универсальный и легкий в подготовке и поддержании огня костер . Он предназначен и для готовки, и для освещения, и для обогрева. Чтобы развести "таежный" костер, потребуется одно толстое бревно. Оно является основой для других веток, которые опираются на него одним концом. За счет этого создается хорошая тяга.

  • Лайфхак 5. Костер "Нодья"

Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest
Как разжечь костер на природе / Фото: pinterest

На самом деле "нодья" – это не совсем костер, а тепловая батарея . Она предназначена для обогрева в холода во время ночевки. "Нодья" не дает большого огня, а медленно тлеет, за счет чего дает хороший обогрев на 12-15 часов в зависимости от толщины бревен. Классическая "нодья" складывается из двух толстых бревен длиной примерно 2 метра. Верхнее бревно подвешивается над нижним на крепких гибких ветках, закрепленных сбоку по принципу лука. В месте соприкосновения бревен с них снимается кора для лучшего горения. Между бревнами закладывается материал для розжига и разводится огонь, который позволяет деревьям не гореть, а тлеть, выделяя большое количество тепла.

Ранее мы рассказывали, как согреться после купания в проруби: быстрые и безопасные способы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять