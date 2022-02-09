Як розпалити багаття в поході: ТОП-5 найпопулярніших способів, які має знати кожен

Знаючи, як правильно скласти і запалити багаття, ви не замерзнете і не залишитеся голодними.

Як розпалити багаття на природі: основні способи / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У поході, на дачі, у дворі, на пікніку, влітку та взимку – без багаття не вдасться зігрітися та приготувати їжу . Та й у веселій дружній компанії багаття піднімає настрій та схиляє до душевних бесід і пісень під гітару.

Існує багато видів вогнища і кожен призначений для своєї мети. Яке буває багаття і як його правильно розпалити, дізнайтесь у нашій статті. Якщо ви зумієте розвести багаття, друзі скажуть вам спасибі.

Реклама

Пам'ятайте, який би спосіб ви не обрали, важливо дотримуватися запобіжних заходів у поводженні з вогнем , щоб не допустити пожежі Перед розпалюванням підготуйте майданчик, видаливши легкозаймисті предмети та рослини. А після використання слід згасити багаття і переконатися, що в ньому не залишилося тління.

Як розпалити багаття на природі: лайфхаки

Лайфхак 1. Багаття "Шалаш"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Один із найпопулярніших у туристів видів багаття. Він добре розгорається, має потужну тягу, швидко горить, дає багато жару для зігрівання, приготування їжі та освітлення. Для цього багаття складіть дрова у вигляді куреня, помістивши всередину папір, суху траву і тонкі гілочки. Від них розгоряться великі поліна. У міру прогоряння додавайте дрова.

Реклама

Лайфхак 2. Багаття "Колодець"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Це практичне і просте у виконанні багаття з чудовою тягою та яскравим горінням. Воно призначене, в основному, для приготування їжі та обігріву. Для колодязя поліна складаються попарно одне на одне , утворюючи решітку. Нові гілки накладаються зверху у міру прогоряння старих.

Лайфхак 3. Багаття "Зірка"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Реклама

Якщо дров мало , зручно використовувати форму вогнища у вигляді зірки, що з'єднується у центрі. Воно дуже економне, не потребує розпилювання дров і дозволяє легко регулювати силу та яскравість вогню. У міру прогоряння довгі гілки та стовбури підсувають до центру. "Зірка" гарна для приготування їжі, але сидіти біля такого вогнища не дуже зручно, тому що заважають розставлені в різні боки гілки.

Лайфхак 4. Багаття "Тайгове"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Це універсальне та легке у підготовці та підтримці вогню багаття . Воно призначене і для приготування, і для освітлення, і для обігріву. Щоб розвести "тайгове" багаття, знадобиться одна товста колода. Вона є основою для інших гілок, які спираються на неї одним кінцем. За рахунок цього створюється гара тяга.

Лайфхак 5. Багаття "Нодья"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Насправді "нодья" – це не зовсім багаття, а теплова батарея . Вона призначена для обігріву у холод під час ночівлі. "Нодья" не дає великого вогню, а повільно тліє, за рахунок чого дає хороший обігрів на 12-15 годин залежно від товщини колод. Класична "нодья" складається з двох товстих колод завдовжки приблизно 2 метри. Верхня колода підвішується над нижньою на міцних гнучких гілках, закріплених збоку за принципом лука. У місці зіткнення з колод знімається кора для кращого горіння. Між колодами закладається матеріал для розпалювання і розводиться вогонь, який дозволяє деревам не горіти, а тліти, виділяючи велику кількість тепла.

Раніше ми розповідали, як зігрітися після купання в ополонці: швидкі та безпечні способи.