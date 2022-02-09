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Як розпалити багаття в поході: ТОП-5 найпопулярніших способів, які має знати кожен

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 лютого, 19:15
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Знаючи, як правильно скласти і запалити багаття, ви не замерзнете і не залишитеся голодними.
Як розпалити багаття на природі: основні способи
Як розпалити багаття на природі: основні способи / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У поході, на дачі, у дворі, на пікніку, влітку та взимку – без багаття не вдасться зігрітися та приготувати їжу . Та й у веселій дружній компанії багаття піднімає настрій та схиляє до душевних бесід і пісень під гітару.

Існує багато видів вогнища і кожен призначений для своєї мети. Яке буває багаття і як його правильно розпалити, дізнайтесь у нашій статті. Якщо ви зумієте розвести багаття, друзі скажуть вам спасибі.

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Пам'ятайте, який би спосіб ви не обрали, важливо дотримуватися запобіжних заходів у поводженні з вогнем , щоб не допустити пожежі Перед розпалюванням підготуйте майданчик, видаливши легкозаймисті предмети та рослини. А після використання слід згасити багаття і переконатися, що в ньому не залишилося тління.

Як розпалити багаття на природі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Багаття "Шалаш"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest
Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Один із найпопулярніших у туристів видів багаття. Він добре розгорається, має потужну тягу, швидко горить, дає багато жару для зігрівання, приготування їжі та освітлення. Для цього багаття складіть дрова у вигляді куреня, помістивши всередину папір, суху траву і тонкі гілочки. Від них розгоряться великі поліна. У міру прогоряння додавайте дрова.

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  • Лайфхак 2. Багаття "Колодець"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest
Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Це практичне і просте у виконанні багаття з чудовою тягою та яскравим горінням. Воно призначене, в основному, для приготування їжі та обігріву. Для колодязя поліна складаються попарно одне на одне , утворюючи решітку. Нові гілки накладаються зверху у міру прогоряння старих.

  • Лайфхак 3. Багаття "Зірка"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest
Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

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Якщо дров мало , зручно використовувати форму вогнища у вигляді зірки, що з'єднується у центрі. Воно дуже економне, не потребує розпилювання дров і дозволяє легко регулювати силу та яскравість вогню. У міру прогоряння довгі гілки та стовбури підсувають до центру. "Зірка" гарна для приготування їжі, але сидіти біля такого вогнища не дуже зручно, тому що заважають розставлені в різні боки гілки.

  • Лайфхак 4. Багаття "Тайгове"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest
Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Це універсальне та легке у підготовці та підтримці вогню багаття . Воно призначене і для приготування, і для освітлення, і для обігріву. Щоб розвести "тайгове" багаття, знадобиться одна товста колода. Вона є основою для інших гілок, які спираються на неї одним кінцем. За рахунок цього створюється гара тяга.

  • Лайфхак 5. Багаття "Нодья"

Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest
Як розпалити багаття на природі / Фото: pinterest

Насправді "нодья" – це не зовсім багаття, а теплова батарея . Вона призначена для обігріву у холод під час ночівлі. "Нодья" не дає великого вогню, а повільно тліє, за рахунок чого дає хороший обігрів на 12-15 годин залежно від товщини колод. Класична "нодья" складається з двох товстих колод завдовжки приблизно 2 метри. Верхня колода підвішується над нижньою на міцних гнучких гілках, закріплених збоку за принципом лука. У місці зіткнення з колод знімається кора для кращого горіння. Між колодами закладається матеріал для розпалювання і розводиться вогонь, який дозволяє деревам не горіти, а тліти, виділяючи велику кількість тепла.

Раніше ми розповідали, як зігрітися після купання в ополонці: швидкі та безпечні способи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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